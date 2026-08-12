Fragen, die man längst hätte beantworten müssen

Was dabei gänzlich unter den Tisch fiel, sprach nun völlig zu Recht ausgerechnet eine Politikerin an, die bisher nicht als Militär-Expertin ausgewiesen schien. Sie könne nachvollziehen, dass Frieden verteidigt werden müsse, auch Österreich seine Verteidigungsfähigkeit steigern müsse, sagte sie. „Deshalb hätte ich mir gewünscht in dieser Debatte, dass wir uns tatsächlich mit den Sicherheitsfragen beschäftigen, die da dahinterstecken. Und: Was ist unser Zielbild?“