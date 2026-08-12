Sonnenfinsternis: Wetter verspricht freie Sicht

Werte klettern wieder auf bis zu 33 Grad

Im Laufe des Nachmittags bilden sich zwar über den Bergen südlich des Alpenhauptkammes einige Quellwolken. Schauer und Gewitter bleiben aber die Ausnahme und treten am ehesten entlang des Alpenhauptkammes und südlich davon auf. In der Früh werden 7 bis 19 Grad erwartet, tagsüber klettern die Werte auf 26 bis 33 Grad. Am heißesten wird es diesmal im Westen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Ost.