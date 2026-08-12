Sonnenfinsternis: Wetter verspricht freie Sicht

Sonne, sommerliche Temperaturen und am Abend gute Chancen auf freie Sicht: Der Mittwoch verspricht in weiten Teilen Österreichs bestes Wetter für die partielle Sonnenfinsternis. Der Mond schiebt sich vor die Sonne – und bedeckt dabei fast 90 Prozent.
Nach den letzten Schauern und Gewittern am Dienstagabend beruhigte sich das Wetter wieder rasch, denn schon am Mittwoch in der Früh zeigt sich verbreitet die Sonne.
Lediglich im Süden können sich stellenweise noch ein paar Nebelfelder oder tiefe Wolken halten. Im Norden und Osten wird der Himmel sogar meist wolkenlos sein.
Werte klettern wieder auf bis zu 33 Grad
Im Laufe des Nachmittags bilden sich zwar über den Bergen südlich des Alpenhauptkammes einige Quellwolken. Schauer und Gewitter bleiben aber die Ausnahme und treten am ehesten entlang des Alpenhauptkammes und südlich davon auf. In der Früh werden 7 bis 19 Grad erwartet, tagsüber klettern die Werte auf 26 bis 33 Grad. Am heißesten wird es diesmal im Westen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Ost.
Dann wird es am Himmel spannend
Auch für den Abend stehen die Chancen auf einen Blick zum Himmel gut. Am Mittwoch ist über Österreich eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen, bei der der Mond fast 90 Prozent der Sonne bedeckt. Sie beginnt um 19.22 Uhr und erreicht kurz vor Sonnenuntergang ihren Höhepunkt.
Wer das Schauspiel beobachten möchte, sollte allerdings unbedingt eine geeignete Sonnenfinsternisbrille verwenden. Eine normale Sonnenbrille schützt die Augen nicht ausreichend.
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