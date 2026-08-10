Flirtlaune hoch: So genießen die Promis den Sommer

Sommer, Sonne und saftige Steaks: Beim der Jubiläumssause von El Gaucho in Baden ließen sich die Promis, darunter Toni Polster, Otto Konrad oder Gitta Saxx, nicht zweimal bitten. Bei der ausgelassenen Atmosphäre war der Hunger nicht nur auf die Steaks groß, wie Sasa Schwarzjirg herausfand.