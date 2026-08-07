Für Diskussionen sorgte zuletzt Bundeskanzler Christian Stocker mit seiner Aussage, Kinderbetreuung sei keine Arbeit. Seine Worte lösten eine breite Debatte darüber aus, welchen Stellenwert unbezahlte Betreuungsarbeit in Österreich hat und ob Mütter ausreichend Wertschätzung und Unterstützung erhalten. Unsere Frage des Tages vom 7. August lautet daher: „Bekommen Mütter genug Unterstützung vom Staat?“
Reichen Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld und andere staatliche Leistungen aus, um Familien zu entlasten? Oder braucht es mehr finanzielle Unterstützung, bessere Betreuungsangebote und stärkere Maßnahmen, damit Beruf und Familie leichter vereinbar sind? Wie erleben Sie die Situation in Österreich?
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