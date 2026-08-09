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Austria-Trainer: „Das war genau so zu erwarten!“

Salzburg: Sport-Nachrichten
09.08.2026 21:00
Sehr zufrieden mit dem violetten Saisonstart: Austria-Coach Schaider.
Sehr zufrieden mit dem violetten Saisonstart: Austria-Coach Schaider.(Bild: GEPA)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Der 4:1-Heimsieg der Salzburger Austria gegen die Vienna kam für viele Fans in dieser Art und Weise überraschend. Nicht aber für Cheftrainer Christian Schaider. Kapitän Florian Rieder wurde indes am Sonntag von einem Star-Arzt behandelt und gab ein Verletzungsupdate.

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„Wenn mich jemand gefragt hätte, dann hätte ich das so genommen“, strahlte Austria Salzburgs Cheftrainer Christian Schaider am Samstag nach dem 4:1-Sieg gegen die Vienna.

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Das war genau so zu erwarten. Die Mannschaft trainiert seit Wochen gut und vertraut auf ihre Stärke.

Christian SCHAIDER, Cheftrainer Austria Salzburg

Bild: GEPA

Die Violetten verarbeiteten den frühen Schock in Minute vier ohne viel Mühe und hatten dann die Partie gegen den Titelmitfavoriten unter Kontrolle. Für Schaider wenig überraschend: „Das war genau so zu erwarten. Die Mannschaft trainiert seit Wochen gut und vertraut auf ihre Stärke. Sie setzt genau das um, was wir trainieren, und deshalb habe ich immer ein gutes Gefühl“, meinte der 49-Jährige.

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Trainer Schaider: „Arbeiten hart an uns.“
Die Gründe hatte er auf „Krone“-Nachfrage ebenso parat. „Wir haben einen extremen Teamspirit. Auch wenn wir nicht die ganz großen Namen im Kader haben. Wir arbeiten hart an uns, damit wir jede Woche diese Leistungen abrufen können“, erklärte der Chefcoach, der in den kommenden Wochen allerdings auf seinen Kapitän verzichten muss.

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Wie berichtet brach sich Florian Rieder kurz nach seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich die Speiche im rechten Arm. Am Sonntag stand bei Rieders Arzt des Vertrauens in Innsbruck, der schon Stars wie David Alaba und Florian Wirtz behandelte, eine weitere Untersuchung an. Die zunächst vermutete Operation konnte vorerst ausgeschlossen werden. „Da war ich trotz der Ausfallzeit fast schon etwas glücklich“, konnte der Mittelfeldspieler Sonntagabend wieder leicht grinsen.

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