Austria-Trainer: „Das war genau so zu erwarten!“

Die Violetten verarbeiteten den frühen Schock in Minute vier ohne viel Mühe und hatten dann die Partie gegen den Titelmitfavoriten unter Kontrolle. Für Schaider wenig überraschend: „Das war genau so zu erwarten. Die Mannschaft trainiert seit Wochen gut und vertraut auf ihre Stärke. Sie setzt genau das um, was wir trainieren, und deshalb habe ich immer ein gutes Gefühl“, meinte der 49-Jährige.