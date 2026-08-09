Angreifern fehlte die Kaltschnäuzigkeit

Beim enttäuschenden Remis der Bullen in Wolfsberg erhielten vier Spieler die Note stark (4). Der Rest fiel ihnen gegenüber ab.
UNSER NOTENSCHLÜSSEL: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt
Zawieschitzky 2
Beim Gegentor rutschte ihm der Ball durch. Sonst wurde er nicht gefordert.
Veratschnig 3
War dieses Mal nicht so auffällig wie zuletzt.
Boma 4
Der Abwehrchef agierte sehr solide und lieferte beim 1:1 die Vorlage.
Drexler 4
Starker Auftritt! Gewann viele seiner Duelle und stand mehrmals richtig.
Krätzig 4
Empfahl sich. War oft vorne beteiligt und hatte beim 1:1 seine Füße im Spiel.
Mazurek 3
Machte seine Sache im Zentrum ordentlich.
Kjaergaard 2
Die fehlende Spielpraxis war ihm anzumerken, oft verschleppte er die Partie.
Kitano 2
Konnte dem Spiel seinen Stempel nicht aufdrücken und vergab einen Sitzer.
Konate 2
Vergab Chancen in Hülle und Fülle. Zudem verlor er den Ball vor dem 0:1.
Camara 3
Solides Bundesliga-Debüt. Er hatte einige gute Aktionen, fiel aber auch mit einer unnötigen Schwalbe auf.
Tabakovic 2
Seine Kaltschnäuzigkeit stellte er dieses Mal nicht unter Beweis.
Barry 3
Fiel nach Einwechslung weder groß auf noch ab.
Zabransky 2
Machte nicht den souveränsten Eindruck.
Redzic 3
Hatte einen Abschluss.
Vertessen 4
Traf im Folge eines Freistoßes zum Ausgleich.
Morgalla 0
Trainer Röhl 3
Seine Rotationsidee war nicht verkehrt. Er kann die Tore nicht selbst machen.
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