Saisonprognose: Experten fordern die KI heraus

Die „Krone“ bat zwei erfolgreiche Ex-Trainer um ihre Prognosen für die Salzburger Liga. Andreas Fötschl und Tomislav Jonjic gaben ihre Meinung ab und treten gegen künstliche Intelligenz an, die alle Spieltage durchgetippt hat.
Die „Krone“ macht die Probe aufs Exempel. Wer kommt auf das bessere Ergebnis? Dazu wurden anlässlich des actionreichen Saisonstarts in der Salzburger Liga die erprobten und erfolgreichen Ex-Trainer Andreas Fötschl und Tomislav Jonjic befragt. Ihnen gegenübergestellt wird ein Modell von „Chat GPT“. Vorne weg: Alle drei ließen sich bei ihren Tipps für die Endtabelle auf durchaus gewagte Prognosen ein.
1. SV Bürmoos 1927
2. USC Eugendorf
3. SV Straßwalchen
4. SV Seekirchen Juniors
5. SAK 1914
6. TSU Bramberg
7. Union Henndorf
8. FC Puch
9. UFV Thalgau
10. UFC Siezenheim
11. TSV Neumarkt
12. USK Anif
13. SC Golling
14. USV 1960 Berndorf
15. SV Schwarzach
16. ATSV Salzburg
Ein Punkt, in dem sich alle einig sind: „Es kommen viele junge Trainer nach. Und es rückt alles enger zusammen als in den vergangenen Jahren“, meint etwa Fötschl. „Außerdem haben die wenigsten Klubs wirklich qualitative Breite im Kader“, ergänzt Jonjic. Bei Polizist Fötschl sticht ins Auge, dass er Ex-Klub Eugendorf, den er einst auf Rang vier in der Westliga führte, den Titel zutraut.
Zwei Aufsteiger im Fokus
Während er von Aufsteigern Golling am stärksten einschätzt (Platz sechs), traut Fötschl den Ambitionen einer weiteren „Ex“, des SAK, weniger (Neunter). „Sie gehen mit viel Routine in die Saison. Ich glaube aber nicht, dass das heuer ein guter Plan ist.“ Zudem geht er vom Abstieg von Ex-Meister Thalgau aus.
1. USC Eugendorf
2. SV Bürmoos 1927
3. FC Puch
4. SV Straßwalchen
5. TSV Neumarkt
6. SC Golling
7. Union Henndorf
8. UFC Siezenheim
9. SAK 1914
10. SV Seekirchen Juniors
11. USV 1960 Berndorf
12. TSU Bramberg
13. USK Anif
14. SV Schwarzach
15. ATSV Salzburg
16. UFV Thalgau
Anders schätzt mit Ex-Thalgau-Trainer Tomislav Jonjic, der nun den Nachwuchs in Seekirchen managt, die Lage ein. „Vorne sehe ich eigentlich nur Bürmoos.“ Wenig überraschend: „Wir in Seekirchen können eine gute Rolle spielen. Die Jungs sind ehrgeizig und denken nicht zu viel nach. Sie trainieren viermal die Woche und wollen einfach immer gewinnen.“ Für Jonjic erreichen die Juniors sogar Rang vier.
Auffällig: Für beide Experten wird Henndorf Siebter, was die künstliche Intelligenz gänzlich anders sieht (siehe unten). „ChatGPT“ tippte indes jede Runde komplett durch und entschied sich für Bürmoos als Meister.
1. SV Bürmoos 1927
2. SAK 1914
3. USC Eugendorf
4. SC Golling
5. TSV Neumarkt
6. UFC Siezenheim
7. SV Straßwalchen
8. TSU Bramberg
9. SV Seekirchen Juniors
10. FC Puch
11. USK Anif
12. SV Schwarzach
13. UFV Thalgau
14. Union Henndorf
15. ATSV Salzburg
16. USV 1960 Berndorf
Die größte Überraschung dürfte aber Aufsteiger Golling auf Rang vier sein. Dessen ist sich auch die KI bewusst: „Das ist der Tipp, bei dem ich am ehesten richtig gut oder schlecht aussehen könnte.“ Wer recht behält, wird nach der Saison aufgelöst.
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