Saisonprognose: Experten fordern die KI heraus

Anders schätzt mit Ex-Thalgau-Trainer Tomislav Jonjic, der nun den Nachwuchs in Seekirchen managt, die Lage ein. „Vorne sehe ich eigentlich nur Bürmoos.“ Wenig überraschend: „Wir in Seekirchen können eine gute Rolle spielen. Die Jungs sind ehrgeizig und denken nicht zu viel nach. Sie trainieren viermal die Woche und wollen einfach immer gewinnen.“ Für Jonjic erreichen die Juniors sogar Rang vier.