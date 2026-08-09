Frau starb bei Bade-Unfall im Wolfgangsee

Gegen 18.50 Uhr ging der Alarm über eine vermisste Schwimmerin bei den Einsatzkräften ein. Wasserrettung, Feuerwehr, Rotes Kreuz, Polizei sowie ein Notarzthubschrauber und Einsatztaucher der Berufsfeuerwehr Salzburg eilten zum Badeplatz Gamsjaga in St. Gilgen am Wolfgangsee. Rettungsschwimmer konnten bereits nach kurzer Zeit die vermisste Schwimmerin nur rund sieben Meter vom Ufer entfernt in einer Tiefe von dreieinhalb Metern orten und an die Wasseroberfläche bringen, heißt es im Einsatzbericht der Wasserrettung.