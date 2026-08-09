Frau starb bei Bade-Unfall im Wolfgangsee

Ein tödlicher Badeunfall hat sich am Sonntag beim Badeplatz Gamsjaga am Wolfgangsee ereignet. Eine vermisste Schwimmerin konnte von Rettungstauchern nur sieben Meter vom Ufer entfernt aus dreieinhalb Metern Tiefe geborgen werden. Ein Notarzt versuchte, die Frau wiederzubeleben – erfolglos.
Gegen 18.50 Uhr ging der Alarm über eine vermisste Schwimmerin bei den Einsatzkräften ein. Wasserrettung, Feuerwehr, Rotes Kreuz, Polizei sowie ein Notarzthubschrauber und Einsatztaucher der Berufsfeuerwehr Salzburg eilten zum Badeplatz Gamsjaga in St. Gilgen am Wolfgangsee. Rettungsschwimmer konnten bereits nach kurzer Zeit die vermisste Schwimmerin nur rund sieben Meter vom Ufer entfernt in einer Tiefe von dreieinhalb Metern orten und an die Wasseroberfläche bringen, heißt es im Einsatzbericht der Wasserrettung.
Sofort begann der Notarzt mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. „Trotz des schnellen und professionellen Handelns aller beteiligten Rettungskräfte blieben die Wiederbelebungsversuche leider ohne Erfolg“, erklärte die Wasserrettung. Es konnte nur noch der Tod der Frau festgestellt werden. Über die Identität der Verstorbenen sind noch keine Informationen bekannt.
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