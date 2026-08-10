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0 Punkte im Sack!

Salzburger Nordliga-Duo legte einen Fehlstart hin

Salzburg: Sport-Nachrichten
10.08.2026 10:00
Konnte mit dem FC Pinzgau noch keinen Sieg holen: Djaleu (links).
Konnte mit dem FC Pinzgau noch keinen Sieg holen: Djaleu (links).(Bild: Adi Aschauer)
Porträt von Mathias Funk
Porträt von Christoph Kolland
Von Mathias Funk und Christoph Kolland

Gleich zwei Salzburger Klubs legten in der neuen Nordliga einen Fehlstart hin. Sowohl Saalfelden als auch Seekirchen drehten in den ersten beiden Partien eine Leerfahrt und stehen noch mit null Punkten da. 

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„Klar ist, dass wir nicht dort sind, wo wir sein wollen. Die Mannschaft ist spielerisch gut, aber wir dürfen uns nicht verlieren und bei einem Fehlpass so anfällig sein, dass der Gegner zu Torchancen kommt“, sagte Pinzgau-Cheftrainer Thomas Eder nach der Freitags-Schlappe gegen Dietach. Der Ex-Profikicker ist allerdings zuversichtlich, dass die Umkehr auf der Habenseite rasch gelingt.

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Wir müssen cleverer sein und den Schritt schnell gehen.

Thomas EDER, Trainer FC Pinzgau

„Wir müssen cleverer sein und den Schritt schnell gehen“, erklärte der 45-Jährige, der mit seiner neuen Mannschaft mit sieben Gegentoren bislang die meisten von allen Nordliga-Teams schlucken musste. Auch am Wallersee ist man in der jungen Saison noch ohne Punkte unterwegs. Nach der 0:2-Auftaktpleite in Steyr unterlagen die Seekirchener auch beim Heimderby gegen Aufsteiger Grödig torlos mit 0:1.

Noch keine Punkte im Sack mit Seekirchen: Volkert.
Noch keine Punkte im Sack mit Seekirchen: Volkert.(Bild: Andreas Tröster)

Fehlstart? „Sind auch ein Stück weit selbst schuld“
„Da sind wir auch ein Stück weit selbst schuld, weil wir die Chancen nicht gemacht haben, die wir uns erarbeitet haben“, haderte Offensiv-Ass Aaron Boold Volkert gegenüber der „Krone“. Wie auch Pinzgaus Eder hofft der Edeltechniker auf eine Kehrtwende unter der Woche. „Gut ist, dass wir es schon am Dienstag besser machen können“, meinte der 24-Jährige voller Zuversicht.

Keine Nervosität bei Salzburgs Nordliga-Duo
Nervös würde man nach erst zwei absolvierten Nordliga-Partien beim letztjährigen Sensationsaufsteiger ohnehin nicht werden. „Wir bleiben ruhig und auch im Verein wird niemand unruhig. Wir wissen aber genau, dass wir besser auftreten müssen. Da gilt es jetzt anzusetzen“, fordert Volkert eine Steigerung. Ob es klappt, kann man bereits morgen (19) bei den LASK-Amateuren beweisen.

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