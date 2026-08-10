Salzburger Nordliga-Duo legte einen Fehlstart hin

„Klar ist, dass wir nicht dort sind, wo wir sein wollen. Die Mannschaft ist spielerisch gut, aber wir dürfen uns nicht verlieren und bei einem Fehlpass so anfällig sein, dass der Gegner zu Torchancen kommt“, sagte Pinzgau-Cheftrainer Thomas Eder nach der Freitags-Schlappe gegen Dietach. Der Ex-Profikicker ist allerdings zuversichtlich, dass die Umkehr auf der Habenseite rasch gelingt.