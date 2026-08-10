Sie haben ihn! Polizei verhaftet Dorotheum-Räuber

Schließlich stellte sich glücklicherweise heraus, dass – aus Sicht des Täters – alles bei dem Überfall schiefgegangen ist, was schiefgehen kann. Denn die vier Angestellten hatten es noch geschafft, ins Freie zu flüchten. Doch als die Sonderkommandos mit Sturmgewehren das Geschäft stürmten, war auch das Phantom schon weg. Der Pistolero dürfte, als er die ersten Beamten anrücken sah, über den Hinterausgang geflüchtet sein. Dabei ließ er freilich den aus den Vitrinen geraubten „Schatz“ zurück.