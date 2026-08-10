Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Unser Leben gerettet“

„Harry Potter“-Star casht mit OnlyFans richtig ab!

Society International
10.08.2026 09:05
Jessie Cave spielte in den „Harry Potter“-Filmen die Lavender Brown. Mit OnlyFans verdient sie ...
Jessie Cave spielte in den „Harry Potter“-Filmen die Lavender Brown. Mit OnlyFans verdient sie jetzt laut eigener Aussage mehr als während ihrer gesamten Schauspielkarriere.(Bild: APA-Images / mptv / mptvimages.com)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Besser als Hexerei! Weil sie nach dem Ende der „Harry Potter“-Filme kaum noch Rollenangebote bekam, wollte sie sich mit OnlyFans ein Zubrot verdienen. Jessie Cave wagte den Ausflug auf die Erotik-Plattform – und hat es keine Sekunde bereut. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die vierfache Mutter verriet jetzt der „Times“, dass sie innerhalb eines Jahres „mehr verdient habe als in meiner gesamten Schauspielkarriere“.

Cave bedient auf OnlyFans schräge Vorliebe
Die 39-Jährige enthüllte, dass sie bereits an einem einzigen Tag rund 18.000 Euro eingenommen habe: „Ich dachte, ich würde vielleicht 5000 Pfund (rund 5800 Euro) verdienen, ein paar Monate dabei sein und mir damit etwas Zeit verschaffen, um herauszufinden, wie es weitergeht“, sagte Cave. „Aber inzwischen sind es mehr als eineinhalb Jahre, und es hat unser Leben wirklich gerettet.“

Jessie Cave zieht sich für ihre Fans nicht aus, im Fokus ihrer OnlyFans-Karriere stehen ihre ...
Jessie Cave zieht sich für ihre Fans nicht aus, im Fokus ihrer OnlyFans-Karriere stehen ihre langen Haare.(Bild: APA-Images / Camera Press / Keith Mayhew)

Auf OnlyFans schlüpft sie für manche Fans gelegentlich auch wieder in die Rolle der Lavender Brown. Zudem produziert sie sogenannte „Hair Content“-Videos für Menschen mit einer entsprechenden Vorliebe – allerdings bleibt sie dabei vollständig bekleidet.

„Meine Regel ist: Die Haare sind der Hauptdarsteller“, erklärte sie. „So rechtfertige ich es vor mir selbst. Es geht wirklich nur um Haare – um die Struktur der Haare. Um den Fetisch. Es ist sehr, sehr speziell.“

„American Pie“-Star verdiente 1,2 Mio. Dollar – in einer Woche!
Die Britin ist nicht die einzige bekannte Schauspielerin, die sich mit OnlyFans erfolgreich ein Zubrot verdient. Hier eine Auflistung der bekanntesten:

Shannon Elizabeth (52) verdiente in ihrer ersten Woche unglaubliche 1,2 Millionen Dollar mit OnlyFans. Die „American Pie“-Schönheit hat inzwischen mehr als 300.000 Abonnenten gesammelt und kann von ihren Einnahmen problemlos leben.

Jaime Presslys Fans bekommen private Momente mit der 48-Jährigen und können mit ihr chatten, wobei es „persönlicher, spielerischer und komplett ohne Filter“ zugeht. Die Sitcom-Darstellerin aus „My Name is Earl“ lockt potenzielle Abonnenten zudem mit dem Teaser: „Falls ihr euch jemals gefragt habt, wie ich so bin, wenn das Drehbuch endet – kommt näher!“

„Ich liebe OnlyFans“
Carmen Electra bietet ihren Fans sogar ein kostenloses Abonnement an. Für zusätzliche Inhalte können Fans ihr freiwillig Trinkgeld geben. Das ehemalige Playmate (54) schwärmte gegenüber „Fox News Digital“: „Ich liebe OnlyFans, weil ich die totale kreative Kontrolle über alles habe, was ich von mir zeige.“

Drea de Matteo (54) bekam nach ihren Erfolgsrollen in „The Sopranos“ und „Desperate Housewives“ keine guten Rollenangebote mehr. In mehreren Podcasts sprach sie offen darüber, dass sie OnlyFans als eine wichtige Möglichkeit sieht, ihre Familie finanziell zu unterstützen.

„Keine anzüglichen Inhalte“
Amanda Bynes (40) trat 2025 der Plattform bei - allerdings mit einer wichtigen Einschränkung. Die ehemalige Nickelodeon-Schauspielerin schrieb damals in ihrer Instagram-Story: „Ich bin auf OnlyFans, um über Direktnachrichten mit meinen Fans zu chatten, und werde keine anzüglichen Inhalte posten!“

Bella Thorne (28) startete im August 2020 ihren OnlyFans-Account, um „das Stigma rund um Sex und Sexarbeit“ zu bekämpfen. Der ehemalige Disney-Channel-Star verdiente innerhalb von zwei Wochen 2 Millionen Dollar und zog sich damit den Zorn weniger bekannter Nutzer zu. Sie warfen ihr vor, ihnen mit ihrem berühmten Namen Kunden wegzunehmen.

Denise Richards und Tochter Sami auf OnlyFans
Denise Richards (55) trat 2022 OnlyFans bei, um sich mit ihrer Tochter Sami Sheen zu solidarisieren. Das ehemalige Bond-Girl verriet gegenüber KTLA, dass sich ihre Vorurteile gegenüber der Plattform schnell zerstreut hätten: „Auf anderen Online-Plattformen können sie deine Inhalte einfach weiterverkaufen. Hier besitzt man seine Inhalte.“

Lesen Sie auch:
Jessie Cave wünscht sich einen neuen Busen, die Größe dürfen ihre OnlyFans-Abonnenten bestimmen.
Fans bestimmen Größe!
„Harry Potter“-Star schmiedet krassen Busen-Plan
15.01.2026
OnlyFans bezahlt alles
Sami Sheen: Bekomme keinen Cent von Papa Charlie!
20.07.2026
Shannon Elizabeth
„American Pie“-Sexbombe heizt nun auf OnlyFans ein
16.04.2026

Auch Elle Fanning (28) war eine Zeit lang plötzlich auf der Erotik-Plattform zu finden. Allerdings stellte sie später klar, dass ihr Account ausschließlich der Recherche für ihre Rolle in der Serie „Margo’s Got Money Troubles“ diente. Darin versucht sie sich als junge Mutter mit OnlyFans über Wasser zu halten und wollte deshalb genau wissen, wie die Webseite funktioniert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
10.08.2026 09:05
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Harry Potter
OnlyFans
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Medien
Neuer Skandal! ORF dreht Haushalten Antennen ab
140.496 mal gelesen
Der ORF spart Sendeanlagen ein – die „Krone“ kennt die geheime Streichliste.
Vorarlberg
Traktor-Unglück: Mutter (36) meldet sich zu Wort
116.820 mal gelesen
Zumindest die finanziellen Sorgen konnten gemindert werden. Das Schicksal der Familie bewegt das ...
Oberösterreich
Drohung: 3000 Besucher mussten Festival verlassen
105.476 mal gelesen
Das Gelände des Free Tree Open Airs
Kolumnen
Weil wir es nicht können, lassen wir’s bleiben?
1063 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Österreich
Dürre verursacht eine Milliarde Euro Schäden
1040 mal kommentiert
Links im Bild: So sollte Mais derzeit idealerweise aussehen. Auf der rechten Seite ist der ...
Medien
Neuer Skandal! ORF dreht Haushalten Antennen ab
1008 mal kommentiert
Der ORF spart Sendeanlagen ein – die „Krone“ kennt die geheime Streichliste.
Mehr Society International
Unglaublich fit
Sandy Meyer-Wölden lässt sexy Bauchmuskeln spielen
Mio.-Projekt umgeplant
Harry-Potter-Fans retteten Grab von Hauself Dobby
Tallulah Willis
Tochter von Bruce Willis und Demi Moore sagte Ja!
30 Jahre danach
Nach Mord an Tupac Shakur: Prozess startet
Idol als Puppe
Mattel ehrt diesen Weltstar nun mit eigener Barbie
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf