„Harry Potter“-Star casht mit OnlyFans richtig ab!

Besser als Hexerei! Weil sie nach dem Ende der „Harry Potter“-Filme kaum noch Rollenangebote bekam, wollte sie sich mit OnlyFans ein Zubrot verdienen. Jessie Cave wagte den Ausflug auf die Erotik-Plattform – und hat es keine Sekunde bereut.
Die vierfache Mutter verriet jetzt der „Times“, dass sie innerhalb eines Jahres „mehr verdient habe als in meiner gesamten Schauspielkarriere“.
Cave bedient auf OnlyFans schräge Vorliebe
Die 39-Jährige enthüllte, dass sie bereits an einem einzigen Tag rund 18.000 Euro eingenommen habe: „Ich dachte, ich würde vielleicht 5000 Pfund (rund 5800 Euro) verdienen, ein paar Monate dabei sein und mir damit etwas Zeit verschaffen, um herauszufinden, wie es weitergeht“, sagte Cave. „Aber inzwischen sind es mehr als eineinhalb Jahre, und es hat unser Leben wirklich gerettet.“
Auf OnlyFans schlüpft sie für manche Fans gelegentlich auch wieder in die Rolle der Lavender Brown. Zudem produziert sie sogenannte „Hair Content“-Videos für Menschen mit einer entsprechenden Vorliebe – allerdings bleibt sie dabei vollständig bekleidet.
„Meine Regel ist: Die Haare sind der Hauptdarsteller“, erklärte sie. „So rechtfertige ich es vor mir selbst. Es geht wirklich nur um Haare – um die Struktur der Haare. Um den Fetisch. Es ist sehr, sehr speziell.“
„American Pie“-Star verdiente 1,2 Mio. Dollar – in einer Woche!
Die Britin ist nicht die einzige bekannte Schauspielerin, die sich mit OnlyFans erfolgreich ein Zubrot verdient. Hier eine Auflistung der bekanntesten:
Shannon Elizabeth (52) verdiente in ihrer ersten Woche unglaubliche 1,2 Millionen Dollar mit OnlyFans. Die „American Pie“-Schönheit hat inzwischen mehr als 300.000 Abonnenten gesammelt und kann von ihren Einnahmen problemlos leben.
Jaime Presslys Fans bekommen private Momente mit der 48-Jährigen und können mit ihr chatten, wobei es „persönlicher, spielerischer und komplett ohne Filter“ zugeht. Die Sitcom-Darstellerin aus „My Name is Earl“ lockt potenzielle Abonnenten zudem mit dem Teaser: „Falls ihr euch jemals gefragt habt, wie ich so bin, wenn das Drehbuch endet – kommt näher!“
„Ich liebe OnlyFans“
Carmen Electra bietet ihren Fans sogar ein kostenloses Abonnement an. Für zusätzliche Inhalte können Fans ihr freiwillig Trinkgeld geben. Das ehemalige Playmate (54) schwärmte gegenüber „Fox News Digital“: „Ich liebe OnlyFans, weil ich die totale kreative Kontrolle über alles habe, was ich von mir zeige.“
Drea de Matteo (54) bekam nach ihren Erfolgsrollen in „The Sopranos“ und „Desperate Housewives“ keine guten Rollenangebote mehr. In mehreren Podcasts sprach sie offen darüber, dass sie OnlyFans als eine wichtige Möglichkeit sieht, ihre Familie finanziell zu unterstützen.
„Keine anzüglichen Inhalte“
Amanda Bynes (40) trat 2025 der Plattform bei - allerdings mit einer wichtigen Einschränkung. Die ehemalige Nickelodeon-Schauspielerin schrieb damals in ihrer Instagram-Story: „Ich bin auf OnlyFans, um über Direktnachrichten mit meinen Fans zu chatten, und werde keine anzüglichen Inhalte posten!“
Bella Thorne (28) startete im August 2020 ihren OnlyFans-Account, um „das Stigma rund um Sex und Sexarbeit“ zu bekämpfen. Der ehemalige Disney-Channel-Star verdiente innerhalb von zwei Wochen 2 Millionen Dollar und zog sich damit den Zorn weniger bekannter Nutzer zu. Sie warfen ihr vor, ihnen mit ihrem berühmten Namen Kunden wegzunehmen.
Denise Richards und Tochter Sami auf OnlyFans
Denise Richards (55) trat 2022 OnlyFans bei, um sich mit ihrer Tochter Sami Sheen zu solidarisieren. Das ehemalige Bond-Girl verriet gegenüber KTLA, dass sich ihre Vorurteile gegenüber der Plattform schnell zerstreut hätten: „Auf anderen Online-Plattformen können sie deine Inhalte einfach weiterverkaufen. Hier besitzt man seine Inhalte.“
Auch Elle Fanning (28) war eine Zeit lang plötzlich auf der Erotik-Plattform zu finden. Allerdings stellte sie später klar, dass ihr Account ausschließlich der Recherche für ihre Rolle in der Serie „Margo’s Got Money Troubles“ diente. Darin versucht sie sich als junge Mutter mit OnlyFans über Wasser zu halten und wollte deshalb genau wissen, wie die Webseite funktioniert.
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