„Harry Potter“-Star casht mit OnlyFans richtig ab!

Cave bedient auf OnlyFans schräge Vorliebe

Die 39-Jährige enthüllte, dass sie bereits an einem einzigen Tag rund 18.000 Euro eingenommen habe: „Ich dachte, ich würde vielleicht 5000 Pfund (rund 5800 Euro) verdienen, ein paar Monate dabei sein und mir damit etwas Zeit verschaffen, um herauszufinden, wie es weitergeht“, sagte Cave. „Aber inzwischen sind es mehr als eineinhalb Jahre, und es hat unser Leben wirklich gerettet.“