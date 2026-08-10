700 Euro für 60 Sekunden: Hype um Sonnenfinsternis

Dünn besiedelte Region verlangt Wucherpreise

Ein Bericht der International Financial Analysts (AFI) schätzt, dass die Sonnenfinsternis in Spanien innerhalb einer Woche rund 360 Millionen Euro an Touristenausgaben einbringen wird. Wegen der geringen Luftverschmutzung und ihrer Lage soll die Provinz Soria eine besonders gute Sicht auf das Spektakel bieten. Auf der Plattform Booking.com verzeichneten Hotels und Appartements einen Anstieg von über 500 Prozent bei den Suchanfragen.