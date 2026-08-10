Balkonplatz in Spanien
700 Euro für 60 Sekunden: Hype um Sonnenfinsternis
Ausnahmezustand in Spanien! Die anstehende Sonnenfinsternis lässt die Buchungen aus dem Ausland in die Höhe schießen – und damit auch die Preise. Für einige Balkonplätze werden bis zu 700 Euro verlangt.
Diese Woche werden in Spanien zusätzlich zu den ohnehin zahlreichen Urlaubern hunderttausende Menschen aus dem Ausland erwartet. Der Grund dafür sind die „60 segundos de oro“ („60 goldene Sekunden“). So nennt der Fernsehsender RTVE die totale Sonnenfinsternis, die am Mittwoch, 12. August, erwartet wird.
700 Euro für 60 Sekunden
Das Naturschauspiel dauert nur etwa eine Minute. Doch viele Touristen sind bereit, für den kurzen Moment hohe Preise zu bezahlen. Auch Privatpersonen bieten ihre Dachterrassen oder Gärten mit freier Sicht auf den Abendhimmel an. Die Preise für Balkonplätze reichen bis zu 700 (!) Euro.
Dünn besiedelte Region verlangt Wucherpreise
Ein Bericht der International Financial Analysts (AFI) schätzt, dass die Sonnenfinsternis in Spanien innerhalb einer Woche rund 360 Millionen Euro an Touristenausgaben einbringen wird. Wegen der geringen Luftverschmutzung und ihrer Lage soll die Provinz Soria eine besonders gute Sicht auf das Spektakel bieten. Auf der Plattform Booking.com verzeichneten Hotels und Appartements einen Anstieg von über 500 Prozent bei den Suchanfragen.
Hotelbesitzer sieht „Gier“ problematisch
Diese Nachfrage nutzt die dünn besiedelte Region aus. Viele Hotels vermieten ihre Zimmer um ein Vielfaches des normalen Preises. Ein Hotelbesitzer sieht das kritisch. Gegenüber RTVE sagte er: „Bei den Preisen, die die meisten zahlen werden, werden sie Soria verärgert verlassen und sich ausgenutzt fühlen.“
„Supernacht“ auch in Österreich
Das Himmelsspektakel kann man auch hier in Österreich bestaunen. Neben der Sonnenfinsternis sollen ab 23 Uhr auch die Perseiden-Schauer ihren Höhepunkt erreichen. Bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde sollen zu sehen sein.
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