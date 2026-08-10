Feurstein-Gala zum Abschluss der Guadeloupe-Tour

Feuerstein in eigener Liga

In der letzten Runde wurden die letzten zwei Ausreißer rechtzeitig gestellt und es kam zum Massensprint, in dem Kilian Feurstein mit einem unwiderstehlichen Antritt eine Klasse für sich war. Der junge Dornbirner war so dominant, dass er bereits ein paar Meter vor der Ziellinie abstellen und ausrollen konnte. Zum Drüberstreuen holte sich Feurstein auch das Grüne Trikot des Punktbesten zurück, das er im Laufe der Woche schon einmal getragen hatte.