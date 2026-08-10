Feurstein-Gala zum Abschluss der Guadeloupe-Tour

Was für ein Finale für das „Team Vorarlberg“ bei der Tour de la Guadeloupe! Etappensieg und Grünes Trikot für Kilian Feurstein, Colin Stüssi als Gesamtdritter auf dem Podest der besten Fahrer dieser Rundfahrt. Dazu durch Tobias Nolde ein weiterer Top-10-Platz in der Gesamtwertung. Die Freude war entsprechend groß.
„Wenn alles normal läuft, ist morgen ein Tag der Sprinter“, hatte Paul Renger nach der neunten Etappe der Tour de la Guadeloupe am Samstag gemeint. Und der sportliche Leiter des „Team Vorarlberg“ sollte recht behalten. Doch bis es so weit kam, war noch einmal richtig Action angesagt. Selbst 34 Grad Außentemperatur und hohe Luftfeuchtigkeit hinderten die Fahrer nicht daran, von Beginn weg ein brutales Tempo anzuschlagen – sehr zur Freude der zahlreichen Zuschauer, die für Riesenbegeisterung auf den Straßen sorgten.
Mörderisches Tempo
53 km/h betrug der Schnitt nach 30 Kilometern und in ähnlicher Tonart ging es bis zum Ende weiter. „Der Rundkurs war richtig cool, aber auch herausfordernd mit vielen kleinen Anstiegen“, berichtete Renger. „Immer wieder gab es Attacken, ständig bildeten sich kleine Gruppen, in denen heute gefühlt jeder von uns irgendwann dabei war.“
Feuerstein in eigener Liga
In der letzten Runde wurden die letzten zwei Ausreißer rechtzeitig gestellt und es kam zum Massensprint, in dem Kilian Feurstein mit einem unwiderstehlichen Antritt eine Klasse für sich war. Der junge Dornbirner war so dominant, dass er bereits ein paar Meter vor der Ziellinie abstellen und ausrollen konnte. Zum Drüberstreuen holte sich Feurstein auch das Grüne Trikot des Punktbesten zurück, das er im Laufe der Woche schon einmal getragen hatte.
„Captain Colin“ am Gesamt-Podest
Colin Stüssi belegte zeitgleich mit Feurstein Rang 16 und verteidigte seinen Podestplatz in der Gesamtwertung souverän – Platz drei für den Kapitän war der Lohn für eine ganz starke Leistung des gesamten Teams über eineinhalb Wochen in der Karibik.
US-Amerikaner als Sieger
Auch Tobias Nolde kam mit der Spitzengruppe in Baie-Mahault an, konnte damit seine Position im Schlussklassement ebenfalls halten und sorgte so für den zweiten Vorarlberger Top 10-Platz. Der Amerikaner Owen Cole brachte das Gelbe Trikot ins Ziel und holte sich mit 1:46 Minuten Vorsprung auf Clement Sanchez (Frankreich) und 2:59 Minuten vor Colin Stüssi die 75. Tour de la Guadeloupe.
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