Mit der Krone zu Rapid gegen den GAK

Fußballfans aufgepasst: Am 16. August empfängt der SK Rapid den Grazer AK zum Bundesliga-Duell in Hütteldorf. Mit der „Krone“ können Sie live dabei sein – wir verlosen 2x2 Tickets für die Partie im Allianz-Stadion.
Wenn in Hütteldorf die grün-weißen Fahnen wehen und tausende Rapid-Fans ihre Mannschaft nach vorne peitschen, ist große Fußballstimmung garantiert. Am Sonntag, dem 16. August, wartet auf den SK Rapid das nächste Heimspiel in der heimischen Bundesliga.
Duell mit dem GAK
In der dritten Runde gastiert der Grazer AK im Allianz Stadion. Ab 19 Uhr kämpfen die beiden Traditionsvereine um wichtige Punkte. Die Hütteldorfer wollen dabei den Heimvorteil nutzen und ihren Fans einen erfolgreichen Fußballabend bescheren. Auf den Rängen dürfen sich die Besucher auf eine stimmungsvolle Kulisse und 90 spannende Minuten freuen. Mit etwas Glück erleben Sie das Bundesliga-Duell gemeinsam mit einer Begleitperson live im Stadion.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost 2-mal 2 Tickets für das Heimspiel des SK Rapid gegen den GAK am 16. August im Allianz Stadion. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist am 14. August, 09:00 Uhr.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle teilnehmenden Abonnenten des „Sport“-Newsletters und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.