Kastelruther Spatzen: Sohn rührt Rier zu Tränen

Emotionaler Moment bei „Immer wieder sonntags“: Während seines Auftritts in der ARD-Show wurde Norbert Rier, Sänger der Kastelruther Spatzen, von seinem Sohn Alexander überrascht. Eine Geste, die den Volksmusik-Star zu Tränen rührte.
Auf der Bühne von „Immer wieder sonntags“ blickte Norbert Rier auf schwierige Monate zurück. Denn nach einem Schlaganfall und anhaltenden Herzproblemen waren Auftritte wie dieser in der beliebten TV-Show mit Stefan Mross für den Südtiroler lange Zeit undenkbar.
„Er hat es super gemacht“
Doch Ersatz für die Konzerte der Kastelruther Spatzen war schnell gefunden: Sohn Alexander sprang für seinen Vater ein. „Er hat es super gemacht“, schwärmte Rier am Sonntag im TV. Sein Sohn habe ihn „gut vertreten“, was ihn sehr stolz mache.
Dann die große Überraschung: Alexander war ebenfalls bei „Immer wieder sonntags“ zu Gast und sang für seinen berühmten Vater das Lied „Von Mann zu Mann“.
„Hab mit Stolz dein Lied gesungen“
„Du warst von Anfang an mein größtes Idol“, sang der 41-Jährige. Und: „Ich bin für dich eingesprungen, hab mit Stolz dein Lied gesungen.“ Textzeilen, die Rier zu Tränen rührten – und bei denen auch Alexander seine Emotionen nicht zurückhalten konnte. Ein wahrer Gänsehaut-Moment!
Schon Anfang des Jahres feierte Norbert Rier sein Bühnen-Comeback. Damals verriet er, dass er sich nach einer OP und einem Reha-Aufenthalt wieder fit fühle. Gleichzeitig habe er sich aber auch vorgenommen, Stress so gut es geht zu vermeiden.
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