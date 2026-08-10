Drama in Deutschland
Alkolenker krachte in Gegenverkehr: 3 Frauen tot
Bei einem tragischen Unfall in Deutschland sind am Sonntagabend drei Frauen ums Leben gekommen: Ein Alkolenker soll in Mittelfranken ein weiteres Auto frontal gerammt haben. Die drei Insassinnen des beteiligten Pkw starben noch an Ort und Stelle.
Der Unfall ereignete sich auf der B470 bei Dietersheim (Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim): Der offenbar alkoholisierte 36-Jährige geriet laut Polizei etwa 500 Meter vor der Ortseinfahrt des Ortsteils Dottenheim mit seinem Wagen auf die entgegenkommende Fahrspur. Dort stieß er mit dem Wagen der drei Frauen zusammen.
Für die drei Frauen im Alter von 73 und zweimal 69 Jahren kam jede Hilfe zu spät. Sie wurden in ihrem Auto eingeklemmt und erlagen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.
Ermittlungen wegen Verdacht auf fahrlässige Tötung
Der 36-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Dort ergab ein Alkoholtest laut Polizei einen Wert von mehr als einem Promille. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Ein Gutachter untersuchte noch in der Nacht den Unfallort.
Durch die Wucht der Kollision seien beide Autos von der Fahrbahn geschleudert worden und in Feldern rechts und links neben der Straße stehen geblieben. Ein Feuerwehrsprecher nannte den Einsatzort ein „Trümmerfeld“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.