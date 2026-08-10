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Drama in Deutschland

Alkolenker krachte in Gegenverkehr: 3 Frauen tot

Ausland
10.08.2026 09:06
Beim betrunkenen Fahrer wurde ein Wert von mehr als einem Promille Alkohol festgestellt.
Beim betrunkenen Fahrer wurde ein Wert von mehr als einem Promille Alkohol festgestellt.(Bild: EKH-Pictures - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei einem tragischen Unfall in Deutschland sind am Sonntagabend drei Frauen ums Leben gekommen: Ein Alkolenker soll in Mittelfranken ein weiteres Auto frontal gerammt haben. Die drei Insassinnen des beteiligten Pkw starben noch an Ort und Stelle. 

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Der Unfall ereignete sich auf der B470 bei Dietersheim (Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim): Der offenbar alkoholisierte 36-Jährige geriet laut Polizei etwa 500 Meter vor der Ortseinfahrt des Ortsteils Dottenheim mit seinem Wagen auf die entgegenkommende Fahrspur. Dort stieß er mit dem Wagen der drei Frauen zusammen. 

Für die drei Frauen im Alter von 73 und zweimal 69 Jahren kam jede Hilfe zu spät. Sie wurden in ihrem Auto eingeklemmt und erlagen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Ermittlungen wegen Verdacht auf fahrlässige Tötung
Der 36-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Dort ergab ein Alkoholtest laut Polizei einen Wert von mehr als einem Promille. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Ein Gutachter untersuchte noch in der Nacht den Unfallort.

Durch die Wucht der Kollision seien beide Autos von der Fahrbahn geschleudert worden und in Feldern rechts und links neben der Straße stehen geblieben. Ein Feuerwehrsprecher nannte den Einsatzort ein „Trümmerfeld“.

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