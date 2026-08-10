Alkolenker krachte in Gegenverkehr: 3 Frauen tot

Ermittlungen wegen Verdacht auf fahrlässige Tötung

Der 36-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Dort ergab ein Alkoholtest laut Polizei einen Wert von mehr als einem Promille. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Ein Gutachter untersuchte noch in der Nacht den Unfallort.