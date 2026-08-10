Fünffacher NBA-Champion und Star-Coach Nelson tot

Mit 1.335 Siegen als Trainer hielt Nelson lange den Rekord in der National Basketball Association (NBA), ehe ihn Gregg Popovich 2022 überholte. Dreimal wurde der Amerikaner zum Trainer des Jahres gewählt (1983, 1985, 1992). Trotz 18 Play-off-Teilnahmen gelang es ihm jedoch nie, seine Teams zum NBA-Titel zu führen.