Fünffacher NBA-Champion und Star-Coach Nelson tot

Die Basketballwelt trauert um Don Nelson. Die Trainerlegende ist im Alter von 86 Jahren verstorben, wie seine Familie mitteilte.
Mit 1.335 Siegen als Trainer hielt Nelson lange den Rekord in der National Basketball Association (NBA), ehe ihn Gregg Popovich 2022 überholte. Dreimal wurde der Amerikaner zum Trainer des Jahres gewählt (1983, 1985, 1992). Trotz 18 Play-off-Teilnahmen gelang es ihm jedoch nie, seine Teams zum NBA-Titel zu führen.
Als Spieler feierte Nelson hingegen große Erfolge. Mit den Boston Celtics wurde er zwischen 1966 und 1976 fünfmal NBA-Champion. Die Celtics ehren ihn zudem, indem sie seine Trikotnummer 19 nicht mehr vergeben.
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