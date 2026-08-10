Rekord-Kletterer stirbt mit 30 Jahren bei Unfall

„Bei dem gestorben, was er liebte“

Wenige Tage nach der Tragödie bestätigte auch die Freundin des Kaliforniers dessen Tod. „Unsere Familie ist von dieser Nachricht zutiefst erschüttert, findet aber Trost in dem Gedanken, dass Jake bei dem, was er liebte, in der wunderschönen Sierra Nevada ums Leben kam“, schrieb Bailee Moore auf Instagram.