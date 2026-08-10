Rekord-Kletterer stirbt mit 30 Jahren bei Unfall

Jacob „Jake“ Whisenant, bekannt für seinen Rekord im Yosemite-Nationalpark, ist im Alter von gerade einmal 30 Jahren bei einem Unfall verstorben. Seine Freundin bestätigte den Tod auf Instagram.
Wie das Büro des Gerichtsmediziners von Tulare County mitteilte, sei Whisenant bereits am 3. August bei einem „Unfall“ ums Leben gekommen, genauere Details wurden nicht genannt.
„Bei dem gestorben, was er liebte“
Wenige Tage nach der Tragödie bestätigte auch die Freundin des Kaliforniers dessen Tod. „Unsere Familie ist von dieser Nachricht zutiefst erschüttert, findet aber Trost in dem Gedanken, dass Jake bei dem, was er liebte, in der wunderschönen Sierra Nevada ums Leben kam“, schrieb Bailee Moore auf Instagram.
Im Oktober 2024 erlangte Whisenant internationale Bekanntheit, als er gemeinsam mit seinem Kletterpartner Brant Hysell die „Lurking Fear“-Route am El Capitan im Yosemite-Nationalpark in Kalifornien in unter drei Stunden bewältigte.
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