Vor EM-Start: Weißhaidinger beschwört Kämpferherz

Die erste Medaille als Papa zu gewinnen, steht über dem letzten Karriereabschnitt Weißhaidingers, der bis Olympia 2028 in Los Angeles reicht und davor als Großereignis auch noch die WM 2027 in Peking bringt. Lola ist 15 Monate. Bei allem, was Weißhaidinger tut, will er ihr ein Vorbild sein. „Das Schöne an meinem Beruf ist, dass ich für die kleine Lola da sein, aber auch mit Verbissenheit dem Finale und der Medaille nachjagen kann. Natürlich habe ich schon viele Ziele abgehakt. Und Lola wird mich nicht mehr oder weniger mögen, ob ich noch eine Medaille mache oder nicht. Aber wenn ich ihr was beibringen kann, dann so lange zu kämpfen, wie es geht, wenn man für etwas brennt.“