D-Day für Österreichs Sprintraketen bei der EM

„Nervös bin ich erst dann, wenn es losgeht, wenn ich im Stadion bin“, hatte Ländle-Sprinterin Isabel Posch verraten, bevor sie am frühen Freitagabend per Direktflug von Zürich ins englische Birmingham gejettet war. Dort startet heute die Europameisterschaft – und für Poschs „Mission 100 Meter“ ist es gleich der D-Day! „Vormittags steht der Vorlauf an. Sowohl Halbfinale, als auch Finale werden dann in der Abendsession gelaufen“, erzählt die 26-jährige Fußacherin, die bei ihrer zweiten EM-Teilnahme nach 2024 in Rom diesmal nicht nur von ihren Eltern und Lebengefährten Joel begleitet wird.