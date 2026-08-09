Das „Krone“-Fest ist mehr als nur ein Heimspiel

Ein Kreis schließt sich

Am 21. August bringen die drei Oberösterreicher diese Stimmung auch auf das „Krone“-Fest am Urfahraner Marktgelände. Mit dem Fest verbindet die Band weit mehr als nur einen weiteren Auftritt im Tourkalender. Für Sänger Florian Ritt schließt sich ein kleiner Kreis. „Mein Papa hat mit den Bachler Buam schon beim ,Krone’-Fest gespielt“, erzählt er. Als Kind war das Festival deshalb fixer Bestandteil seiner Sommer. Später stand er selbst als Schüler vor der Bühne und schaute den Künstlern zu. Jetzt kehrt er als Headliner zurück.