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Folkshilfe dabei

Das „Krone“-Fest ist mehr als nur ein Heimspiel

Oberösterreich
09.08.2026 16:00
Die drei Jungs der Folkshilfe freuen sich schon riesig auf ihren Auftritt beim „Krone“-Fest am ...
Die drei Jungs der Folkshilfe freuen sich schon riesig auf ihren Auftritt beim „Krone“-Fest am 21. August.(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Folkshilfe kommt am 21. August als Headliner zum „Krone“-Fest. Die Lokalmatadore verraten im Interview, warum ihnen der Auftritt am Marktgelände viel bedeutet und was das mit Bruno Mars zu tun hat.

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Der Sommer gehört den Festivals. Und kaum eine österreichische Band fängt dieses Lebensgefühl derzeit so gut ein wie die Folkshilfe. Mit Songs wie „Seit a poa Tog“, „Hau di her“ oder dem aktuellen „Schritt für Schritt“ treffen Florian Ritt, Gabriel Fröhlich und Paul Slaviczek seit Jahren den Nerv ihres Publikums – irgendwo zwischen Mundart, Quetschn-Synthi-Pop und ganz viel Herz.

Ein Kreis schließt sich
Am 21. August bringen die drei Oberösterreicher diese Stimmung auch auf das „Krone“-Fest am Urfahraner Marktgelände. Mit dem Fest verbindet die Band weit mehr als nur einen weiteren Auftritt im Tourkalender. Für Sänger Florian Ritt schließt sich ein kleiner Kreis. „Mein Papa hat mit den Bachler Buam schon beim ,Krone’-Fest gespielt“, erzählt er. Als Kind war das Festival deshalb fixer Bestandteil seiner Sommer. Später stand er selbst als Schüler vor der Bühne und schaute den Künstlern zu. Jetzt kehrt er als Headliner zurück.

Die Band freut sich schon sehr aufs „Krone“-Fest-
Die Band freut sich schon sehr aufs „Krone“-Fest-(Bild: Markus Wenzel)

„Dass wir jetzt dort spielen dürfen, wo wir früher zugeschaut haben, ist schon etwas Besonderes.“ Auch die ersten eigenen Auftritte haben sich tief eingeprägt. Damals spielte Folkshilfe noch auf der legendären Herberstein-Bühne. „Das war einer der ersten Momente, in denen wir gemerkt haben: Das funktioniert. Wir können auf so einer Bühne spielen.“ Heute füllen die Jungs der Folkshilfe Hallen, spielen die großen Festivals des Landes und sind aus der heimischen Musikszene nicht mehr wegzudenken.

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Wunsch fürs nächste „Krone“-Fest
Auf die Frage, mit wem sie beim „Krone“-Fest am liebsten einmal gemeinsam auf der Bühne stehen würden, müssen die drei nicht lange überlegen: Bruno Mars. Ob der Weltstar den Ruf erhört, bleibt abzuwarten. Bis dahin machen Folkshilfe am 21. August genau das, was sie am besten können – und worauf sich ihre Fans freuen dürfen: einen Abend voller Energie, Mitsingmomente und echter Heimspiel-Atmosphäre

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