OÖ: 13-Jähriger stürzte sechs Meter in die Tiefe

Beim Wandern mit seinen Eltern im Reichraminger Hintergebirge stürzte Sonntagmittag ein 13-Jähriger in einen Bach. Der Bursch war auf einem Klettersteig kurz ungesichert, als er ausrutschte und sechs Meter in die Tiefe fiel.
Am Sonntag war eine Familie aus Steyr am Triftsteig im Reichraminger Hintergebirge unterwegs. Gegen 13.15 Uhr war der 13-jährige Sohn – er ging zwischen seinen Eltern – kurz ungesichert. Gerade als er sein Klettersteigset wieder ins Stahlseil einhängen wollte, rutschte er aus und stürzte rund sechs Meter in einen darunter fließenden Gebirgsbach.
Notruf abgesetzt
Sofort stiegen die Eltern zu dem Burschen ab und konnten ihn aus dem Wasser ziehen. Da es dort keinen Telefonempfang gab, setzte der Vater einen Alarm über die Satellitenfunktion seines Mobiltelefons ab.
Verletzter mittels Tau geborgen
Eine Polizeistreife fand die Familie im schwer zugänglichem Gelände. Der 13-Jährige wurde vom Notarzthubschrauber mittels Seil gerettet und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus nach Steyr geflogen. Die Eltern wurden von Polizisten und Bergrettung sicher ins Tal begleitet.
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