OÖ: 13-Jähriger stürzte sechs Meter in die Tiefe

Am Sonntag war eine Familie aus Steyr am Triftsteig im Reichraminger Hintergebirge unterwegs. Gegen 13.15 Uhr war der 13-jährige Sohn – er ging zwischen seinen Eltern – kurz ungesichert. Gerade als er sein Klettersteigset wieder ins Stahlseil einhängen wollte, rutschte er aus und stürzte rund sechs Meter in einen darunter fließenden Gebirgsbach.