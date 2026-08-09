Lärmschutzwand auf Autobahn stand in Flammen

Am Sonntag gegen 19 Uhr bemerkten Autofahrer, dass es neben der Autobahn A1 bei Asten brennt. Der Straßendienst der Asfinag soll noch versucht haben, die Flammen mit einem Feuerlöscher einzudämmen. Vier Wehren brachten den Brand aber rasch unter Kontrolle.
Gegen 19 Uhr war die Rauchentwicklung bei der A1-Abfahrt Asten/St. Florian deutlich auf den Verkehrskameras der Asfinag zu sehen. Ein Flurbrand dürfte auf die dortige Lärmschutzwand übergegriffen haben, rund 60 Quadratmeter waren betroffen.
Nachdem Löschversuche mit einem Feuerlöscher fehlgeschlagen waren, wurden die Wehren aus Rohrbach, St. Florian, Ebelsberg und die Berufsfeuerwehr Linz alarmiert. Alle rückten mit Tanklöschfahrzeugen aus, um die Wasserversorgung zu sichern.
Während Löscharbeiten zwei Fahrstreifen gesperrt
Das Feuer wurde rasch unter Kontrolle gebracht, Teile der Lärmschutzwand zu Nachlöscharbeiten abgetragen. Der Bereich wurde großräumig eingewässert. Während der Arbeiten der Feuerwehren waren zwei Fahrstreifen gesperrt und der Verkehr wurde einspurig an der Unglücksstelle vorbeigeleitet. Die Abfahrt Asten/St. Florian war gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.
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