Lärmschutzwand auf Autobahn stand in Flammen

Während Löscharbeiten zwei Fahrstreifen gesperrt

Das Feuer wurde rasch unter Kontrolle gebracht, Teile der Lärmschutzwand zu Nachlöscharbeiten abgetragen. Der Bereich wurde großräumig eingewässert. Während der Arbeiten der Feuerwehren waren zwei Fahrstreifen gesperrt und der Verkehr wurde einspurig an der Unglücksstelle vorbeigeleitet. Die Abfahrt Asten/St. Florian war gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.