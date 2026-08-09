Abgeordnete wirft Eier auf Kosovos Premier Kurti

Eierwürfe als „Preis für den Dialog“

Kurti zeigte sich von dem Vorfall unbeeindruckt und erklärte, wenn das Werfen von Eiern der Preis für den Dialog sei, „bin ich gerne bereit, ihn zu zahlen“. Auslöser des Angriffs war eine Ankündigung Kurtis, dass er für die Regierungsbildung mehr Zeit benötige. Kurtis linksnationalistische Selbstbestimmungs-Partei (VV) war aus der vorgezogenen Parlamentswahl im Juni als Siegerin hervorgegangen. Für eine absolute Mehrheit reichte es aber nicht, weshalb eine Regierungsbildung schwierig ist.