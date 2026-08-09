Abgeordnete wirft Eier auf Kosovos Premier Kurti

Tumult im Parlament in Pristina! Die Sitzung am Samstag musste unterbrochen werden, weil eine Abgeordnete der Opposition Premierminister Albin Kurti mit Eiern bewarf. Hintergrund ist ein Streit um die Bildung einer neuen Regierung.
„Schäm dich!“, schrie die Abgeordnete Time Kadrijaj von der Allianz für die Zukunft des Kosovo (AAK), als sie die Eier auf den in der ersten Reihe sitzenden Kurti schleuderte. Die Live-Übertragung wurde unterbrochen, während Sicherheitskräfte herbeieilten, um Kurti abzuschirmen (siehe auch Video oben).
Eierwürfe als „Preis für den Dialog“
Kurti zeigte sich von dem Vorfall unbeeindruckt und erklärte, wenn das Werfen von Eiern der Preis für den Dialog sei, „bin ich gerne bereit, ihn zu zahlen“. Auslöser des Angriffs war eine Ankündigung Kurtis, dass er für die Regierungsbildung mehr Zeit benötige. Kurtis linksnationalistische Selbstbestimmungs-Partei (VV) war aus der vorgezogenen Parlamentswahl im Juni als Siegerin hervorgegangen. Für eine absolute Mehrheit reichte es aber nicht, weshalb eine Regierungsbildung schwierig ist.
Politische Blockade
Für die Wahl eines neuen Präsidenten ist zudem eine Zweidrittelmehrheit nötig. Kurti verhandelt schon seit Tagen mit den Oppositionsparteien. Die Regierung des Ministerpräsidenten ist wegen der politischen Blockade nur noch geschäftsführend im Amt. Gelingt ihm die Bildung einer neuen Regierung nicht, drohen wieder Neuwahlen. Seit mehr als einem Jahr schon hat der Kosovo keine handlungsfähige Regierung.
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