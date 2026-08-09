MCI: Tiroler Pfusch am Bau, aber leider ohne Bau

Bisher schon 13 Millionen Steuergeld „verpulvert“

Unter den Tisch kehren wollen ÖVP und SPÖ auch, dass sie bis dato schon mehr als 13 Millionen Euro Steuergeld „verpulvert“ haben – und zwar für nichts: „Das ist Pfusch am Bau, aber leider ohne Bau!“ Zuletzt nannte Wolf neue Zahlen für den Ausbau der Alten Hauptpost. „50, 60, 70 Millionen – wieder wird mit großen Zahlen herumgeworfen, ohne eine wirkliche Kostenaufstellung vorlegen zu können. Aber entscheidend ist – und da setzt meine massive Kritik an -, dass 50, 60 oder 70 Millionen Steuergeld in einen privaten Investor anstatt in ein eigenes Gebäude gesteckt werden“, ärgert sich Sint. Denn der Großteil des investierten Geldes bei der Alten Hauptpost fließe nämlich in die Renovierung des 120 Jahre alten Gebäudes.