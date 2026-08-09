US-Geheimdienste: Putin könnte NATO-Land angreifen

Spaltung des Westens als Ziel

Nach Informationen des „Wall Street Journal“ waren die USA zuvor davon ausgegangen, dass Kremlchef Wladimir Putin kein NATO-Land provozieren wolle, während er noch Krieg gegen die Ukraine führe. Diese Einschätzung habe sich jedoch dieses Jahr geändert, zitierte die Zeitung US-Beamte. Ziel eines möglichen Angriffs Putins auf ein NATO-Land während des andauernden Ukraine-Kriegs wäre demnach eine Spaltung des Bündnisses.