US-Geheimdienste: Putin könnte NATO-Land angreifen

Luftraumverletzungen, Sabotagen, Drohnen: So provoziert Russland die NATO immer wieder. Nach Ansicht der US-Geheimdienste könnte Putin bald einen Schritt weiter gehen. Ein Angriff auf ein Mitgliedsland, um die Entschlossenheit des Nordatlantikpakts zu testen, wird demnach immer wahrscheinlicher.
Ein solcher begrenzter Angriff auf ein NATO-Land in Osteuropa könnte innerhalb der nächsten Jahre erfolgen, berichteten die US-Medien „Wall Street Journal“ und CNN am Samstag unter Berufung auf neue US-Geheimdienstberichte. Mögliche Szenarien reichen demnach von einer Cyberattacke bis hin zu einem klein angelegten Eindringen in ein NATO-Land.
Spaltung des Westens als Ziel
Nach Informationen des „Wall Street Journal“ waren die USA zuvor davon ausgegangen, dass Kremlchef Wladimir Putin kein NATO-Land provozieren wolle, während er noch Krieg gegen die Ukraine führe. Diese Einschätzung habe sich jedoch dieses Jahr geändert, zitierte die Zeitung US-Beamte. Ziel eines möglichen Angriffs Putins auf ein NATO-Land während des andauernden Ukraine-Kriegs wäre demnach eine Spaltung des Bündnisses.
Ein mögliches Szenario ist das Entsenden von Soldaten in nicht gekennzeichneten Uniformen zur Besetzung von Gebieten – so agierte Russland auch, als es 2014 die ukrainische Halbinsel Krim besetzte.
Angriff spätestens 2029?
Das Extremszenario ist das Eindringen in ein Gebiet der NATO-Ostflanke. Die Wahrscheinlichkeit dafür sei zwar gering, steige aber mit fortschreitender Zeit, schrieb sie über die Befunde der Geheimdienstberichte. Der geschätzte Zeitrahmen für jegliche mögliche Angriffe reicht demnach von diesem Herbst bis 2029.
Nach Informationen von CNN ist es am wahrscheinlichsten, dass ein wie auch immer gearteter Angriff die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen oder aber Polen ins Visier nehmen würde. Die litauische Regierung hatte jüngst mitgeteilt, dass dem eigenen Militärgeheimdienst Informationen vorlägen, wonach Russland Angriffe auf kritische Infrastruktur in den baltischen Staaten unter Einsatz ukrainischer Drohnen erwägen könnte.
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