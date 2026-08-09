Diese Regeln gelten ab sofort für die Real-Spieler

Neuer Trainer, neue Vorschriften! Für die Spieler von Real Madrid gelten unter Neo-Coach Jose Mourinho ab sofort neue Regeln.
Wie die spanische Zeitung „AS“ schreibt, hält der Portugiese etwa wenig von Geldstrafen, wer zu spät zum Training oder zur Besprechung erscheint, muss stattdessen allein im Kraftraum trainieren.
Essensplan wird vorgegeben
Auch in puncto Ernährung gelten strenge Vorschriften. Was gegessen wird, entscheiden nicht die Spieler selbst, sondern Vereins-interne Ernährungsberater, die sämtliche Mahlzeiten von Kylian Mbappe und Co. festlegen.
Verletzt sich ein Spieler, darf er zudem nur das Trainingszentrum von Real Madrid für Reha-Einheiten nutzen, externe Behandlungen sind den Profis untersagt.
Mourinho setzt bei seiner Mannschaft vor allem auf Disziplin. Will der Verein kommende Saison wieder um Titel mitspielen, muss sich jeder an die Regeln halten. Wie gut der Plan aufgeht, wird sich ab 22. August zeigen, wenn die „Königlichen“ gegen Espanyol ihr erstes Pflichtspiel der Saison absolvieren.
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