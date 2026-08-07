Rätsel um in Pool ertrunkenes Mädchen (3)

Bella war am Mittwoch verschwunden, die Spuren führten zunächst in Richtung eines Waldes. Die Bevölkerung wurde um Mithilfe gebeten – sie wurde aufgefordert, in Gärten, Gartenhütten und Garagen Nachschau zu halten. „Das Kind ist autistisch und neigt dazu, sich eher zu verstecken und sich im Verborgenen zu halten. Sie ist sehr ängstlich“, wurde erklärt. Trotz großangelegter Suche auch mit Hubschraubern und Drohnen konnte Bella nur noch tot aufgefunden werden.