Urinal ideal: So geht kein Tröpfchen mehr daneben

Urinale gab es schon früh in der Geschichte, als kunstvoll aus Stein gehauene Exemplare. Frühe Vertreter wurden in Klöstern der alten Hauptstadt Sri Lankas gefunden, die um das Jahr 1000 nach Christus erbaut wurden. Moderne Urinale kamen im 19. Jahrhundert auf und dienten den Industriearbeitern in Europa, allein in Paris gab es im 20. Jahrhundert über 1000 „Pissoirs“. Ihr Design hat sich seitdem allerdings kaum verändert, obwohl es gute Gründe zur Verbesserung gäbe.