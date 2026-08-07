Verein als Tarnung für Drogenplantage genutzt

Anklage nun rechtskräftig

Die Anklage gegen das Trio ist mittlerweile rechtskräftig geworden, wie der ORF Vorarlberg als Erstes berichtete. Das Oberlandesgericht Innsbruck wies die Einsprüche der Männer, die eine Einstellung des Verfahrens verlangt hatten, zurück. Der Prozess findet demnächst am Landesgericht Feldkirch statt, ein genauer Termin für die Verhandlung steht noch nicht fest.