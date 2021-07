Überschwemmungen: Ausnahmezustand in Hallein

Strömende Wassermassen mitten in Hallein. In der Tennengauer Bezirkshauptstadt wurden am Samstagabend Teile des Stadtzentrums vom Hochwasser führenden Kothbach überschwemmt und verwüstet. Um Leib und Leben zu schützen, wurde die Bevölkerung aufgerufen, in den Häusern zu bleiben, Tiefgaragen und Keller nicht zu betreten und sich von den Dämmen fernzuhalten. Am Dürrnberg begann ein Hang zu rutschen.