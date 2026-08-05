Rostige Rösser beleben den Landschaftsgarten

Natur pur? Von wegen! Egal, ob Wald, Wiese oder See: Was wir heute als Natur sehen, ist fast immer schon vom Menschen geprägt. Im Bad Ischler Kaiserpark erscheint uns die Natur im Stil des Englischen Landschaftsgartens. Nur die Tiere fehlen.
Hier holt die Ausstellung „Konstruierte Natur“, ausgerichtet von der OÖ LKG, nach. Sie bringt eine bunte, teils exotische Tierwelt in die Stallungen der Kaiservilla. Es gibt zahlreiche Vogelskulpturen zu entdecken, aber auch einen Panther, einen Elch und verschiedene Insekten – alle aus künstlichen Materialien geschaffen.
Eigene Persönlichkeit verliehen
Nelly Schmücking sucht den Dialog zwischen Anatomie und künstlerischen Materialien. Sie schafft Skulpturen von Panthern, Waschbären und Hühnern, die sich wie dreidimensionale Zeichnungen im Raum behaupten. Matthias Garff baut Vögel aus Fundstücken und recycelten Materialien. Er widmet sich heimischen Arten wie Kohlmeise, Rotkehlchen oder Stieglitz und verleiht ihnen eine ganz eigene Persönlichkeit.
Dana Meyer präsentiert im Park beeindruckende Tierskulpturen aus Stahl. Ihre geschmiedeten Werke wirken kraftvoll, überraschend lebendig. Fazit: Die familientaugliche Ausstellung ist fantasievoll und regt dazu an, Natur mehr zu respektieren.
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