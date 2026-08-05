Rostige Rösser beleben den Landschaftsgarten

Hier holt die Ausstellung „Konstruierte Natur“, ausgerichtet von der OÖ LKG, nach. Sie bringt eine bunte, teils exotische Tierwelt in die Stallungen der Kaiservilla. Es gibt zahlreiche Vogelskulpturen zu entdecken, aber auch einen Panther, einen Elch und verschiedene Insekten – alle aus künstlichen Materialien geschaffen.