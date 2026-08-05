Rascher und massiver Einsatz verhinderte Großbrand

Kein Wasserproblem trotz Trockenheit

Weil der Bauernhof stillgelegt ist, waren weder Personen noch Tiere in unmittelbarer Gefahr. Das Rote Kreuz rückte zwar zum Ambulanzdienst an, konnte aber bald wieder abziehen. Mit Hilfe einer Drohne kontrollierten die Feuerwehrleute das Gebäude auf Glutnester. Probleme mit Löschwasser gab es trotz der Trockenheit zum Glück nicht. Die Wehren konnten sich aus einem Löschwasserbehälter bedienen und auch die Hydranten lieferten genug Wasser.