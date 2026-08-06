Fall „Schmotzer“: Ein Ausschluss als Bärendienst

Die auch wir Prozessbeobachter leider nicht vollumfassend beantworten können. Weil die Öffentlichkeit – mit der Begründung, dass Jugendliche unter den Angeklagten sind – in Innsbruck ausgeschlossen wurde. Die Richterin, die schon im Vorfeld über das Landesgericht ausrichten ließ, dass sie weder genannt noch gezeigt werden will, stimmte dem Antrag der Verteidigung auf Ausschluss zu. Und erwies der Justiz damit einen Bärendienst.