Schönheitsdoktor wurde schon wieder verurteilt

Was wird Parvizi diesmal zur Last gelegt? Er soll oben genannte Steirerin im Vorfeld der Eingriffe nicht über sämtliche Risiken aufgeklärt haben. Um aber das Gegenteil vor dem zuständigen Zivilgericht zu belegen, legte er zwar die nötigen Unterlagen – Aufklärungs- und Einwilligungsbögen – vor, samt Patienten-Unterschriften. Doch sie hatte nie etwas unterschrieben!