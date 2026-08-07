Wie ein Würfel ganze Getränkeindustrie verändert

Kontrolle vom Feld bis ins Glas

Diese werden in Deutschland hergestellt, zuckerfrei. Die natürlichen Zutaten werden vom Feld bis ins Glas kontrolliert. „Die Menschen wollen nachhaltiger und gesünder leben, wir decken beides ab“, erklärt Murray. Sein Ziel ist es, die Getränkeindustrie zu verändern. Weg von Plastikflaschen mit zuckerhaltigen Chemiegetränken, die durch die ganze Welt geschifft werden.

Die Firma, die in einer kleinen Wiener WG mit kaum Startkapital gegründet wurde, beschäftigt mittlerweile 500 Mitarbeiter.