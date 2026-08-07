Bei Abschiebeversuch mit HIV-Ansteckung gedroht

Wieder Ärger bei der Abschiebung eines Straftäters in Österreich: Ein Ukrainer mit lettischer Staatsbürgerschaft, der wegen Raubs vorbestraft ist, schlug mit Kopf, Fäusten und Füßen gegen die Polizisten und soll dabei gedroht haben, sie mit dem HIV-Virus anzustecken – wofür er sich im Wiener Landl verantworten muss. „Es gibt keine Beweise“, behauptet er. Der Mann wurde später im Krankenhaus negativ auf HIV getestet. „Ich habe das nur gesagt, damit sie mich in Ruhe lassen.“