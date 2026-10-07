Ex-DFB-Goalie in bekannter Krimi-Serie zu sehen

„Offensichtlich wurde er erschlagen“, heißt es in der Ankündigung des ZDF zur Folge „Das Wunder von Zechingen“. Hildebrand absolvierte 280 Pflichtspiele für den VfB Stuttgart, mit dem er 2007 deutscher Meister wurde. Der Torhüter war zudem bei 1899 Hoffenheim, Schalke 04 und Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Für die DFB-Auswahl stand Hildebrand siebenmal zwischen den Pfosten.