Ex-DFB-Goalie in bekannter Krimi-Serie zu sehen

Der frühere deutsche Fußball-Nationaltorwart Timo Hildebrand gibt sein Debüt als Schauspieler. Der 47 Jahre alte Ex-Profi spielt in der ZDF-Krimiserie „Soko Stuttgart“ mit.
Dabei wird Hildebrand den ehemaligen Fußballprofi Chris Aigner, der tot in einem Weinerntezuber aufgefunden wird, spielen. Der Krimi wird am 15. Oktober in der Mediathek zu sehen sein und eine Woche später im Fernsehen.
„Offensichtlich wurde er erschlagen“, heißt es in der Ankündigung des ZDF zur Folge „Das Wunder von Zechingen“. Hildebrand absolvierte 280 Pflichtspiele für den VfB Stuttgart, mit dem er 2007 deutscher Meister wurde. Der Torhüter war zudem bei 1899 Hoffenheim, Schalke 04 und Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Für die DFB-Auswahl stand Hildebrand siebenmal zwischen den Pfosten.
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