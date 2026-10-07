Messerangriff an Schule: Mehrere Verletzte

Bürgermeister: „Lage unter Kontrolle“

Zum möglichen Motiv des Täters wird noch ermittelt. Der Bürgermeister von Ostroleka betonte, dass die Lage unter Kontrolle und der Täter festgenommen sei. Er kündigte psychologische Unterstützung für die betroffenen Schüler und Lehrer an. Das Berufsschulzentrum in der Stadt mit rund 48.000 Einwohnern wurde bis auf Weiteres geschlossen. Auch an allen anderen Schulen der Stadt wurde der Unterricht beendet.