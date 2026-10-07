Tennis-Rüpel besucht verletzten Fan im Spital

Glücklicherweise hat sich der Zuschauer bei der Aktion nicht schwerer verletzt und dürfte schon bald wieder auf den Beinen sein. Es war allerdings nicht der erste Zwischenfall in der Vita von Medwedew. Er selbst gab vor einigen Jahren mal zu: „Ich kann nur sagen, dass ich im normalen Leben ein wirklich ruhiger Mensch bin. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, warum meine Dämonen herauskommen, wenn ich Tennis spiele.“