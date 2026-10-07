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Nach Eklat in Peking

Tennis-Rüpel besucht verletzten Fan im Spital

Tennis
07.10.2026 14:05
Daniil Medwedew hat den verletzten Zuschauer im Spital besucht.
Daniil Medwedew hat den verletzten Zuschauer im Spital besucht.(Bild: AFP/GREG BAKER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nachdem er einen Zuschauer beim Match gegen Novak Djokovic mit einem Ball abgeschossen hatte, hat Daniil Medwedew den Fan jetzt im Spital besucht und sich für die Aktion entschuldigt. Mit dabei hatte er auch ein besonderes Geschenk.

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Diese Szene im Halbfinale des Turniers in Peking hatte am Montag für Aufregung gesorgt. Medwedew schlug einen von der Wand hinter ihm zurückgesprungenen Ball mit der Rückhand zurück ins Publikum und traf dabei einen Zuschauer ins Auge. Der Mann hatte offensichtlich mit Schmerzen zu kämpfen und wurde aus dem Stadion begleitet. 

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Der Russe wurde nach dem Eklat disqualifiziert und zeigte sich schließlich voller Reue: „Es tut mir schrecklich leid für den Zuschauer. Ich versuche, Kontakt mit ihm aufzunehmen, falls er das möchte“, erklärte er nach dem Match. 

Ein besonderes Geschenk
Offenbar hat der Mann das Angebot angenommen. Denn jetzt hat Medwedew ihn im Spital besucht, sich persönlich entschuldigt und dabei auch ein spezielles Geschenk dabei. Einen Schläger, auf dessen Griff „Es tut mir leid“ zu lesen ist. 

Glücklicherweise hat sich der Zuschauer bei der Aktion nicht schwerer verletzt und dürfte schon bald wieder auf den Beinen sein. Es war allerdings nicht der erste Zwischenfall in der Vita von Medwedew. Er selbst gab vor einigen Jahren mal zu: „Ich kann nur sagen, dass ich im normalen Leben ein wirklich ruhiger Mensch bin. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, warum meine Dämonen herauskommen, wenn ich Tennis spiele.“ 

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