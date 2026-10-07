NEOS & FPÖ: Wo sehen Sie hier Gemeinsamkeiten?

Ihre Meinung zählt!

Könnten Sie sich eine Regierung der beiden Parteien vorstellen? Was würden Sie sich von einer Regierung unter Kickl und Meinl-Reisinger erwarten? Wo sehen Sie die Gemeinsamkeiten bei der FPÖ und den NEOS? In welchen Bereichen halten Sie eine Zusammenarbeit für unmöglich aufgrund unterschiedlicher Ansichten?



Wir sind gespannt auf Ihre Meinung und Ansichten zum Thema in den Kommentaren!