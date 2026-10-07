Moskau kritisiert Raketentest in Frankreich

„Heute sind wir stärker“, sagte Macron in einem Video auf der Plattform X, das ihn bei der Beobachtung des Starts einer Rakete vom Typ M51.3 vor der Küste der Bretagne zeigte (siehe X-Posting unten). Die Botschaft sei laut und deutlich dorthin geschickt worden, wo sie empfangen werden müsse. Macron hatte im März angekündigt, das französische Atomwaffenarsenal auszubauen, und den europäischen Partnern eine engere Zusammenarbeit bei der nuklearen Abschreckung angeboten.