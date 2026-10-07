Tödliche Gefahr: Legionellen in Tirol am Vormarsch

Leitungen nach dem Urlaub durchspülen

Das Land empfiehlt daher, dass der zentrale Warmwasserspeicher auf mindestens 60 Grad Celsius eingestellt sein soll und wenn Wasserleitungen länger als drei Tage nicht genutzt werden, alle Warm- und Kaltwasserhähne für ein bis zwei Minuten aufzudrehen, um das stehende Wasser vollständig abfließen zu lassen. Bei längerer Nichtnutzung der Leitung sollte für fünf Minuten bei geringem Durchfluss durchgespült werden. Duschköpfe und Brausen solle man dabei am besten flach auf den Wannen- oder Duschboden legen und den Raum kurz verlassen.