Russell Crowe: 25 Kilo Übergewicht wegtrainiert!

Was für eine Verwandlung! Russell Crowe (62) sorgt gerade mit einem Foto aus dem Fitnessstudio für Staunen. Der Oscar-Star, der für seine Rolle als NS-Reichsmarschall Hermann Göring im Film „Nürnberg“ rund 25 Kilogramm zugenommen hatte, hat die Extra-Kilos wieder verschwinden lassen und in Muskeln umgewandelt.
Auf Instagram zeigte sich der Schauspieler beim Training mit WWE-Star Drew McIntyre. Das Bild beweist: Aus dem schwergewichtigen Göring-Darsteller ist wieder ein durchtrainierter Action-Held geworden.
Spanische Sonne und „guter Kerl“ als Erfolgsrezept
„Im Fitnessstudio mit Drew McIntyre. Ein guter Kerl“, schrieb Crowe zu dem Foto. Die monatelangen Dreharbeiten in der spanischen Sonne hätten ihn zusätzlich motiviert, wieder in Topform zu kommen. Sein Erfolgsrezept? „Beständigkeit ist dein Freund“, erklärte der Schauspieler.
Für seine Rolle in „Nürnberg“ hatte Crowe bewusst zugenommen, um dem historischen Vorbild möglichst nahezukommen. Der Film beschäftigt sich mit den Nürnberger Prozessen nach dem Zweiten Weltkrieg, bei denen führende Vertreter des NS-Regimes vor Gericht standen.
Muskel-Comeback für „The Last Druid“
Doch die Verwandlung zum Göring-Darsteller ist längst Vergangenheit. Heute arbeitet Crowe bereits an seinem nächsten großen Projekt: In „The Last Druid“ spielt er einen keltischen Anführer im Römischen Reich – und dafür ist offenbar wieder eine ganz andere körperliche Vorbereitung gefragt.
Gemeinsam mit Wrestler Drew McIntyre schwitzt Crowe aktuell im Fitnessstudio. Der Schauspieler beweist damit eindrucksvoll: Auch mit 62 Jahren ist Hollywoods „Gladiator“ noch lange nicht bereit, den Kampfanzug an den Nagel zu hängen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.