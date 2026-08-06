Russell Crowe: 25 Kilo Übergewicht wegtrainiert!

Was für eine Verwandlung! Russell Crowe (62) sorgt gerade mit einem Foto aus dem Fitnessstudio für Staunen. Der Oscar-Star, der für seine Rolle als NS-Reichsmarschall Hermann Göring im Film „Nürnberg“ rund 25 Kilogramm zugenommen hatte, hat die Extra-Kilos wieder verschwinden lassen und in Muskeln umgewandelt.