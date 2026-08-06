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Russell Crowe: 25 Kilo Übergewicht wegtrainiert!

Society International
06.08.2026 12:14
25 Kilo für eine Rolle zugenommen, jetzt wieder in Topform: Russell Crowe präsentierte seine ...
25 Kilo für eine Rolle zugenommen, jetzt wieder in Topform: Russell Crowe präsentierte seine Muskeln beim Training mit WWE-Star Drew McIntyre.(Bild: Krone-Collage/www.instagram.com/russellcrowe)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Was für eine Verwandlung! Russell Crowe (62) sorgt gerade mit einem Foto aus dem Fitnessstudio für Staunen. Der Oscar-Star, der für seine Rolle als NS-Reichsmarschall Hermann Göring im Film „Nürnberg“ rund 25 Kilogramm zugenommen hatte, hat die Extra-Kilos wieder verschwinden lassen und in Muskeln umgewandelt.

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Auf Instagram zeigte sich der Schauspieler beim Training mit WWE-Star Drew McIntyre. Das Bild beweist: Aus dem schwergewichtigen Göring-Darsteller ist wieder ein durchtrainierter Action-Held geworden.

Für seine Rolle in „Nürnberg“ hatte Crowe bewusst zugenommen, um dem historischen Vorbild ...
Für seine Rolle in „Nürnberg“ hatte Crowe bewusst zugenommen, um dem historischen Vorbild möglichst nahezukommen,(Bild: Polyfilm / Sony Pictures Classics)

Spanische Sonne und „guter Kerl“ als Erfolgsrezept
„Im Fitnessstudio mit Drew McIntyre. Ein guter Kerl“, schrieb Crowe zu dem Foto. Die monatelangen Dreharbeiten in der spanischen Sonne hätten ihn zusätzlich motiviert, wieder in Topform zu kommen. Sein Erfolgsrezept? „Beständigkeit ist dein Freund“, erklärte der Schauspieler.

Für seine Rolle in „Nürnberg“ hatte Crowe bewusst zugenommen, um dem historischen Vorbild möglichst nahezukommen. Der Film beschäftigt sich mit den Nürnberger Prozessen nach dem Zweiten Weltkrieg, bei denen führende Vertreter des NS-Regimes vor Gericht standen.

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Muskel-Comeback für „The Last Druid“
Doch die Verwandlung zum Göring-Darsteller ist längst Vergangenheit. Heute arbeitet Crowe bereits an seinem nächsten großen Projekt: In „The Last Druid“ spielt er einen keltischen Anführer im Römischen Reich – und dafür ist offenbar wieder eine ganz andere körperliche Vorbereitung gefragt.

Gemeinsam mit Wrestler Drew McIntyre schwitzt Crowe aktuell im Fitnessstudio. Der Schauspieler beweist damit eindrucksvoll: Auch mit 62 Jahren ist Hollywoods „Gladiator“ noch lange nicht bereit, den Kampfanzug an den Nagel zu hängen.

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