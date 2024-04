Russell Crowe feiert nach Wien-Besuch seinen 60er

Wie gut er war, bewies er immer wieder durch viele – auch körperliche – Opfer für seine Filmrollen. So nahm er für seine Darstellung des über 50 Jahre alten Chemikers Jeffrey Wigand in „Insider“ mehr als 20 Kilo zu und färbte seine volle Haarpracht, bevor er sie schließlich ganz abrasieren ließ, damit die schüttere graue Perücke realistischer wirkte. Für „Das Comeback“ (Originaltitel „Cinderella Man“, 2005) nahm er hingegen massiv an Gewicht ab und unterzog sich einem intensiven Boxtraining. Der Lohn für so viel Hingabe waren fünf Golden-Globe-Nominierungen allein zwischen 1999 und 2005.