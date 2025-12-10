Russell Crowes Wut-Abrechnung mit „Gladiator II“

Russell Crowe hatte sich bereits in der Vergangenheit darüber aufgeregt, dass er ständig auf „Gladiator II“ angesprochen werde. „Ich habe absolut nichts damit zu tun. In dieser Welt bin ich tot, sechs Fuß unter der Erde“, sagte er laut „Variety“. „Aber ich gebe zu, dass da ein kleiner Anflug von Eifersucht ist – weil es mich daran erinnert, wie jung ich damals war und was dieser Film für mein Leben bedeutet hat.“