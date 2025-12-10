Vorteilswelt
Sex-Ärger!

Russell Crowes Wut-Abrechnung mit „Gladiator II"

Society International
10.12.2025 16:00
Russell Crowe wird nicht gerne auf „Gladiator II" angesprochen, wenn es doch wer tut, kommt, wie ...
Russell Crowe wird nicht gerne auf „Gladiator II" angesprochen, wenn es doch wer tut, kommt, wie sich jetzt herausgestellt hat, ein richtiger Wut-Ausbruch heraus.

Die Fortsetzung von „Gladiator“ ließ 2024 mit 462 Millionen Dollar Umsatz nicht nur die Kassen klingeln, sie machten den Hauptdarsteller Paul Mescal zum Star. Zum Ärger des Original-Gladiators. 

Russell Crowe zog jetzt in einem Interview mit der australischen Radiostation „Triple J“ über „Gladiator II“ her: „Es ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass die Leute im Maschinenraum nicht kapiert haben, was den Originalfilm so besonders gemacht hat.“

Immer gegen „irgendwelche Sexszenen“ gewehrt
Es war erst der Anfang von Crowes verbaler Breitseite gegen das Werk von Filmemacher Ridley Scott, der in beiden Filmen die Regie geführt hatte. Denn es sei nicht „der Pomp, Prunk oder die Action“ gewesen, die den Originalfilm in die „Hollywood-Historie“ eingehen ließen, sondern das „moralische Fundament“ seines Gladiators.

Der 61-Jährige erinnert sich an „tägliche Kämpfe am Set“, bei denen es genau darum gegangen sei: „Sie haben ständig irgendwelche Sexszenen für Maximus und so ein Zeugs einbauen wollen. Ich habe mich dagegen gewehrt, weil sie ihm damit seine Power genommen hätten.“

Seitensprung ärgert Crowe richtig arg!
Crowe, der in Teil 2 nicht mit dabei war (es wurden nur Flashback-Szenen mit ihm eingebaut), ist besonders verbittert darüber, dass der neue Gladiator Lucius (Mescal) das Produkt eines Seitensprungs von seinem Maximus mit Lucilla (Connie Nielsen) gewesen sein soll: „Damit sagen sie, dass er während seiner Ehe mit seiner geliebten Frau das andere Girl gefi..t hat – das ist doch crazy!“

Russell Crowe hatte sich bereits in der Vergangenheit darüber aufgeregt, dass er ständig auf „Gladiator II“ angesprochen werde. „Ich habe absolut nichts damit zu tun. In dieser Welt bin ich tot, sechs Fuß unter der Erde“, sagte er laut „Variety“. „Aber ich gebe zu, dass da ein kleiner Anflug von Eifersucht ist – weil es mich daran erinnert, wie jung ich damals war und was dieser Film für mein Leben bedeutet hat.“

Christian Thiele
