Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt, Hund tot

Eine 60-jährige Fußgängerin ist am späten Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Innsbruck schwer verletzt worden. Ihr Hund lief nach dem Zusammenstoß mit einem Auto davon und wurde wenig später von einem Motorrad erfasst. Das Tier verendete trotz tierärztlicher Versorgung.
Der Unfall ereignete sich kurz nach 17 Uhr im Bereich der Schillerstraße im Stadtteil Saggen. Laut Polizei war ein 70-jähriger Einheimischer mit seinem Pkw vom Claudiaplatz kommend in die Schillerstraße unterwegs. Zur selben Zeit habe eine 60-jährige Einheimische gemeinsam mit ihrem angeleinten Hund den dortigen Schutzweg überquert.
Frau erfasst, Hund lief davon
Aus bislang ungeklärter Ursache wurde die Frau auf dem Schutzweg vom Fahrzeug erfasst und zu Boden gestoßen. Durch den Zusammenstoß riss sich der Hund los und lief davon.
Der Hund wurde von einem Zeugen umgehend zu einem Tierarzt gebracht, verendete jedoch trotz der eingeleiteten Maßnahmen.
Ermittler von der Polizei
Motorradfahrer konnte nicht ausweichen
Wenig später wurde der Vierbeiner von einem Motorradlenker erfasst, der dem Hund nicht mehr ausweichen konnte. Ein Zeuge brachte den Hund sofort zu einem Tierarzt. Trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen konnte das Tier jedoch nicht gerettet werden. Es verendete.
Die 60-jährige Fußgängerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde sie mit der Rettung in die Klinik eingeliefert.
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