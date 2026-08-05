Granaten unter Boden von Gartenhütte gefunden

Eine unliebsame Überraschung erlebte ein 36-Jähriger in Oberösterreich, als er im Gartenhaus seiner Großmutter arbeitete. Beim Entfernen des Bodens sah er plötzlich zwei Handgranaten am Boden liegen. Er alarmierte den Notruf. Nach Begutachtung durch Experten entschärfte das Bundesheer die Altlasten und transportierte sie ab.