Granaten unter Boden von Gartenhütte gefunden

Eine unliebsame Überraschung erlebte ein 36-Jähriger in Oberösterreich, als er im Gartenhaus seiner Großmutter arbeitete. Beim Entfernen des Bodens sah er plötzlich zwei Handgranaten am Boden liegen. Er alarmierte den Notruf. Nach Begutachtung durch Experten entschärfte das Bundesheer die Altlasten und transportierte sie ab.
Ein 36-Jähriger meldete am Dienstagnachmittag via Notruf, dass er am Grundstück seiner Großmutter im Bezirk Wels-Land zwei Handgranaten gefunden habe. Der 36-Jährige hatte die Granaten beim Herausreißen der Holzdielen im Boden des Gartenhauses entdeckt.
Herkunft unbekannt
Nach Begutachtung des Sprengstoffkundigen Organs (SKO) verständigte dieser den Entschärfungsdienst des BMI. Dieser sicherte die Granaten und transportierte sie ab. Die Herkunft der Handgranaten ist unbekannt.
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