Güterschiffe können nicht voll beladen werden

Die Trockenheit belastet nicht nur die Landwirtschaft, sondern wirbelt auch die Güterschifffahrt durcheinander. „Das Niedrigwasser ist für uns eine echte Herausforderung“, heißt es etwa von der Geschäftsführung des Ennshafens. „Da die Schiffe derzeit nicht voll beladen werden können, sind zwar teilweise mehr Schiffe unterwegs, unterm Strich kommen aber weniger Tonnen über das Wasser.“ Im Ennshafen können die Transporteure aber kurzfristig auf Schiene oder Straße umsteigen und so die Versorgung ihrer Kunden aufrechterhalten.