Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wegen Niedrigwasser

Güterschiffe können nicht voll beladen werden

Oberösterreich
05.08.2026 13:00
Im Hafen der Linz AG wird mehr über Lkw und Zug transportiert.
Im Hafen der Linz AG wird mehr über Lkw und Zug transportiert.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Durch den niedrigen Wasserstand der Donau können Transporteure des Ennshafens ihre Schiffe derzeit nicht voll beladen. Ein Ausweichen auf die Straße oder die Schiene sind aber möglich.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Trockenheit belastet nicht nur die Landwirtschaft, sondern wirbelt auch die Güterschifffahrt durcheinander. „Das Niedrigwasser ist für uns eine echte Herausforderung“, heißt es etwa von der Geschäftsführung des Ennshafens. „Da die Schiffe derzeit nicht voll beladen werden können, sind zwar teilweise mehr Schiffe unterwegs, unterm Strich kommen aber weniger Tonnen über das Wasser.“ Im Ennshafen können die Transporteure aber kurzfristig auf Schiene oder Straße umsteigen und so die Versorgung ihrer Kunden aufrechterhalten.

Im Linzer Hafen sind Lkw und Zug wichtiger
Selbiges trifft auf den Hafen der Linz AG in der Landeshauptstadt zu: Auch hier können Gütertransporte gegebenenfalls über Züge ausgeglichen werden. In Linz spielt der Wasserumschlag aber ohnehin eine geringere Rolle. Zuletzt wurden über die Donau zwischen 550.000 und 750.000 Tonnen an Gütern pro Jahr transportiert. Der Umschlag per Lkw und Zug lag im Hafen der Linz AG im Vorjahr hingegen bei rund 2,4 Millionen Tonnen.

Lesen Sie auch:
Der Frankfurt-Flug ließ die Zahlen nicht steigen.
Neue Zahlen
93.706 statt 110.678: Minus bei Fluggästen in Linz
03.08.2026
Spar-Chef im Interview
Wie können Brot, Butter und Co. billiger werden?
02.08.2026
Zwei Landeplätze zu
Wenig Wasser im Attersee: Probleme bei Schifffahrt
31.07.2026

Nicht nur Güterschiffe auf der Donau, auch Passagierschiffe auf Seen spüren die aktuell niedrigen Wasserstände. Am Attersee können Ausflugsschiffe derzeit, wie berichtet, zwei Anlegestellen nicht mehr anfahren, weil zu wenig Wasser unter dem Kiel ist.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
05.08.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In der Nacht auf Mittwoch ist am Flughafen Leipzig/Halle eine Drohne entdeckt worden. Die ...
Sprengstoff-Alarm
Drohne mit Zünder legt Flughafen Leipzig lahm
Lange OP-Wartezeiten
Ärzte: „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement“
Die Löschtrupps am Weg zum betroffenen Teil des Gebäudes in der Muthgasse
Großeinsatz in Wien
Brand in Botschaftsbüro: Drei Personen verletzt
krone.tv fragt nach
Gluthitze? „Gehe mich in den Supermarkt abkühlen“
Terrorexperte im Talk
„Wir müssen lernen, mit dieser Bedrohung zu leben“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital
158.726 mal gelesen
Krone Plus Logo
Menschenfresser-Alarm um einen jungen Patienten in einer Wiener Klinik. Kannibalismus spielt in ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
149.711 mal gelesen
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Wintersport
Skistar sucht mit Freund bereits einen Bauernhof
103.807 mal gelesen
Sport Tv Logo
Sie suchen bereits nach einem Bauernhof für die gemeinsame Zukunft.
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
2930 mal kommentiert
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Tirol
Prozess um getöteten Kater endet mit Freisprüchen
1538 mal kommentiert
Die vier Angeklagten vor Prozessbeginn: Die Tötung von Kater „Schmotzer“ war ein Fall fürs ...
Wien
40,1 Grad! Wien erreicht neuen Allzeit-Hitzerekord
1321 mal kommentiert
Von der Sonne sollte man sich bei den Temperaturen derzeit eher fernhalten – auch, wenn die ...
Mehr Oberösterreich
Wegen Niedrigwasser
Güterschiffe können nicht voll beladen werden
Wasserstand zu niedrig
Voestalpine hat Güterverkehr auf Donau eingestellt
Krone Plus Logo
Oft weniger Geschäft
Wirte mit Hitze-Einbußen: „Gäste liegen am See“
Neuer Taxivermittler
Was den Uber-Rivalen jetzt auch nach Linz bringt
Sprang dann in Pool
Mühlviertler zündete sich im Garten selbst an
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf