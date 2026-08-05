Was den Uber-Rivalen jetzt auch nach Linz bringt

„Das schafft mehr Komfort“

„Moderne Mobilität bedeutet, verschiedene Verkehrsmittel intelligent miteinander zu verbinden. Ride-Hailing entwickelt sich weltweit zu einem festen Bestandteil des Mobilitätsmixes und wird in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen. Mit unserem Service möchten wir Menschen eine flexible Ergänzung zum öffentlichen Verkehr bieten und dazu beitragen, dass sie häufiger auf das eigene Auto stehen lassen können, ohne dabei auf Flexibilität verzichten zu müssen. Das schafft mehr Komfort und kann gleichzeitig dazu beitragen, die Verkehrssituation in Städten wie Linz zu entlasten“, so Farhad Shikhaliyev, Geschäftsführer von Bolt Österreich.