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Was den Uber-Rivalen jetzt auch nach Linz bringt

Oberösterreich
05.08.2026 11:04
Bolt vermittelt ab sofort in Linz Taxifahrten per App.
Bolt vermittelt ab sofort in Linz Taxifahrten per App.(Bild: Bolt)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Bolt startet jetzt auch in Linz – doch viele kennen den Namen bislang nur vom Hörensagen. Hinter der App steckt ein Geschäftsmodell, das den Alltag vieler Fahrgäste verändern könnte. Wie das Angebot funktioniert, wer davon profitiert und warum der Dienst nicht mit einem klassischen Taxiunternehmen gleichzusetzen ist.

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Wer in Linz künftig per App ein Taxi bestellt, könnte schon bald in einem Fahrzeug mit grünem Bolt-Logo sitzen. Das estnische Mobilitätsunternehmen startet ab heute auch bei uns mit seinem Ride-Hailing-Angebot. Doch was steckt überhaupt dahinter? Anders als viele glauben, besitzt Bolt keine eigene Fahrzeugflotte und beschäftigt auch keine Taxifahrer. Das Unternehmen vermittelt per Smartphone-App Fahrgäste an bestehende Taxiunternehmen.

Uber-Rivale jetzt auch in Linz
Wer eine Fahrt bucht, bekommt Preis, Fahrzeug, Kennzeichen und Fahrer bereits vor der Abholung angezeigt. Bezahlt wird direkt über die App. Neben Fahrten mit dem Taxi bietet das Unternehmen in vielen Städten auch E-Scooter, Leihräder, Carsharing oder Essenslieferungen an. In Österreich konzentriert sich Bolt derzeit aber auf die Vermittlung von Taxifahrten.

Vor allem für Pendler und Nachtschwärmer
Für Linz verspricht sich Bolt vor allem Kunden, die flexibel unterwegs sein wollen – etwa Pendler, Nachtschwärmer oder Fahrgäste, wenn Bus und Straßenbahn nicht oder nur eingeschränkt fahren. Das Unternehmen sieht seinen Dienst als Ergänzung zum öffentlichen Verkehr und wirbt mit einer schnellen Vermittlung über die App.

„Das schafft mehr Komfort“
„Moderne Mobilität bedeutet, verschiedene Verkehrsmittel intelligent miteinander zu verbinden. Ride-Hailing entwickelt sich weltweit zu einem festen Bestandteil des Mobilitätsmixes und wird in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen. Mit unserem Service möchten wir Menschen eine flexible Ergänzung zum öffentlichen Verkehr bieten und dazu beitragen, dass sie häufiger auf das eigene Auto stehen lassen können, ohne dabei auf Flexibilität verzichten zu müssen. Das schafft mehr Komfort und kann gleichzeitig dazu beitragen, die Verkehrssituation in Städten wie Linz zu entlasten“, so Farhad Shikhaliyev, Geschäftsführer von Bolt Österreich.

Zitat Icon

Als gebürtige Oberösterreicherin freut es mich, dass Bolt in Linz startet. Ride-Hailing kann eine sinnvolle Ergänzung sein, für alle, die hier unterwegs sind.

Julia Anghel, Head of Marketing and Communication bei Bolt Österreich

Ausschließlich konzessionierte Partner
In Österreich vermittelt Bolt Fahrten ausschließlich an konzessionierte Taxiunternehmen. Die Fahrer erfüllen die gesetzlichen Voraussetzungen für die Personenbeförderung und verfügen über einen gültigen Taxilenkerausweis. Vor jeder Fahrt erhalten Nutzer Informationen zu Fahrer, Fahrzeug und Kennzeichen. Ergänzend sorgen Funktionen wie Live-Standortfreigabe, Abholcodes, KI-gestützte Routenkontrollen, Ride Check sowie eine Notfallfunktion für zusätzliche Sicherheit. So unterstützt Bolt Fahrer und Fahrgäste vor, während und nach jeder Fahrt.

Erster Schritt in Oberösterreich
Mit dem Start in Linz ist Bolt erstmals in Oberösterreich vertreten und baut seine Präsenz in Österreich weiter aus. Die Expansion ist Teil der langfristigen Strategie des Unternehmens, Ride-Hailing als flexible Ergänzung zum bestehenden Mobilitätsangebot in österreichischen Städten zu etablieren. Der Fokus liegt dabei auf einer komfortablen Anbindung auf der ersten und letzten Meile sowie auf zusätzlichen Mobilitätsoptionen, wenn andere Verkehrsmittel nicht oder nur eingeschränkt verfügbar sind.

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